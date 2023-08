Andrea Taboada tuvo que atravesar un momento muy difícil a nivel profesional y personal cuando le anunciaron que la echaban de LAM, el programa del cuál era histórica y que conduce su cercano amigo Ángel De Brito. La panelista se mostró realmente triste por tener que despedirse del programa y también se mostró dolida por la actitud del conductor.

Y es que debió ser difícil para Andrea Taboada decirle adiós a un programa del cuál participó durante tantos años, en el que se divirtió y en el cuál encontró un lugar muy protagonista. De todas formas, vinieron cosas buenas para ella y rápidamente la llamaron para formar parte del panel de DDM antes de que comience. Ahora, reveló cómo vivió este nuevo comienzo con Mariana Fabbiani.

Fue en una nota en Por si las Moscas que Andrea Taboada tuvo una profunda charla con el conductor y habló de todos los temas. Primero, comenzó hablando del panelismo en la televisión. "Es incierto lo que funciona o no. LAM tiene su sello, y se puede hacer información dura, un enigmático o que las angelitas hablen de su vida privada y funciona. Pero por ahí de otros paneles se espera otra cosa", opinó.

Rápidamente la charla se fue direccionando a su polémica salida de LAM y a su comienzo en DDM, y Andrea Taboada se mostró feliz en esta nueva etapa que comenzó. "Estoy super bien, muy contenta. El cambio me está haciendo muy bien, siento que está bueno cumplir etapas y comenzar otra, por más que uno tenga temor. Este cambio me renovó, me siento bien", reconoció la panelista.

Además, comentó que está logrando explotar una habilidad que en LAM no podía terminar de sacarle el jugo. "Si bien mi característica es investigar, lo estoy aplicando mucho más en DDM. Hay otros roles y otras funciones, pero explotar esa parte mía, es vital", expresó muy contenta Andrea Taboada con respecto a su participación en el programa de Mariana Fabbiani.

Con respecto a Mariana Fabbiani, Andrea Taboada comentó que se lleva muy bien. Por otro lado, reveló en qué estado está su relación con Ángel De Brito. "No había trabajado nunca con Mariana Fabbiani, pero tanto ella como Ángel son muy profesionales, tienen clarísimo cómo conducir. Ángel creció muchísimo en BDV. Los dos manejan muy bien el aire, un panel y la información", dijo.

Por último, Andrea Taboada sentenció: "Miro el programa, estoy tratando de aprovechar más la noche, pero lo miro. Sería como una ex que lloró, pero ahora estamos en armonía, somos amigos. Puedo verlo como un crecimiento".

