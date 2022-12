Ángel de Brito habló de la falsedad de Viviana Canosa

Ángel de Brito se animó a conversar con la presentadora Carmen barbieri en el programa "Mañanisima", durante la transmisión se hablaron sobre la relación entre el conductor y la polémica Viviana Canosa, y la razón del por qué terminó. ¿Existe el respeto entre ambos mediáticos?

"Viviana es un ser de luz, de luz apagada, pero de luz al fin. Es brava", dio inicio el periodista con un comentario picante y recordó varios de los años compartidos con Canosa: "Trabajé impecablemente durante 10 años con ella, hasta que un día decidió echarme. Estuvimos peleados un tiempo, trabajamos de vuelta en lo de Tinelli, hicimos todo el reality en los estudios de El Trece sin hablarnos", confesó Ángel de Brito.

Realizó un paréntesis el conductor Ángel de Brito: "Los dos somos profesionales, trabajábamos muy bien al aire. Intentaba acercarse, alguna vez intentó en el corte, pero como me había echado y me había parecido una falsedad lo que había hecho, yo estaba enojado y en ese momento no le hablé... Yo me enojo cuando me traicionan", recordó al reflexionar sobre Viviana Canosa.

"Es bella, pero loca. No le creo nada, hay cosas que sí, pero ella es muy del acting. Es actriz, dice las cosas como nadie, es una gran laburante, yo como profesional no tengo nada para decir porque la vi romperse el alma y sufrir por su programa muchas noches, irse estresada, llorando", reconoció Ángel de Brito al admitir la labor que realiza la periodista, Viviana Canosa, a pesar de que mantengan sus diferencias.