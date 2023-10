Ángel de Brito nuevamente apuntó contra Cami Homs. Desde sus redes sociales, el conductor de LAM dejó un adelanto del cruce que tuvo en el Bailando 2023.

Anteriormente, el conductor de LAM volvió a dejar en sus historias de Instagram su pensamiento sobre la ex de Rodrigo de Paul y la cantante Tini Stoessel.

"¿Por qué no le crees a Cami Homs? Se te nota mucho", fue la pregunta que le hicieron uno de los seguidores al conductor semanas atrás en la cajita de preguntas al Instagram. Ángel de Brito, respondió: "No es que no la quiero. No le creo".

Desde su cuenta oficial de Twitter, Ángel de Brito compartió un adelanto de la pelea con la modelo. “Lo van a poder usar esta noche cuando vean mi cruce con Cami Homs por Tini y De Paul”.

En LAM, Ángel de Brito adelantó uno detalles del ida y vuelta que tuvo con Cami Homs que involucraba a su expareja Rodrigo de Paul y la cantante Tini Stoessel.

