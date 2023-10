Mientras debatían sobre la defensa que María José Favarón volvió a hacer de Aníbal Lotocki en LAM, Ángel de Brito dio nuevos detalles sobre el calvario que tuvo que atravesar Silvina Luna junto a su hermano, Ezequiel Luna.

Luego de que Favarón dijera que le gustaría hablar con el hermano de la modelo, Ángel le aseguró: "Cuando hables con Ezequiel, te va a decir que Lotocki es un asesino. Él no quiere verlo ni en figuritas porque siente que todo lo que le pasó a su hermana, que murió a los 42 años, cree que es por culpa suya".

Ángel de Brito junto a Silvina Luna.

Luego, el conductor de LAM sorprendió a los televidentes al confesar que Ezequiel siempre estuvo en contra de que su hermana se operara: "Ezequiel me lo dijo a mí y me permite contarlo, por eso lo hago público. Me dijo que él fue quien la acompañó en el auto hasta la operación con Lotocki. Él estaba en contra y lo había hablado con Silvina muchas veces. Silvina no lo escuchó, había hecho una tapa de revista y no le había gustado cómo se veía, había recibido muchas críticas justamente por su cola también, entonces se le había metido en la cabeza que tenía que operarse".

Por último, Ezequiel Luna le aseguró a Ángel de Brito que Silvina Luna salió adolorida de la cirugía: "Cuando salió, su hermana estaba tan dolorida que tuvo que viajar boca abajo en el auto porque no se podía sentar. Fue desde el primer momento que la pasó mal y después aparecieron progresivamente todas las complicaciones".

¿Qué dijo María José Favarón sobre Ezequiel Luna?

En un móvil de LAM, la esposa de Aníbal Lotocki compartió: "Es un momento muy difícil, estamos transitando. Nosotros confiamos en que se hicieron las cosas y por ese motivo Aníbal siempre se presentó donde se tuvo que presentar".

Por último, María José Favarón lo invitó a Ezequiel Luna a tomar un café: "A Ezequiel no lo escuché hablar y no lo conozco. Me duele mucho, lo entiendo, y me movilizó mucho. Sé que en el algún momento la vida me va a dar la oportunidad de cruzarme con él. Tomaría un rico café con él, hablaría con él, de verdad me encantaría, sé que no es momento ahora, pero puedo entender por qué pasé una situación similar".

J.C.C