Angel de Brito chicaneó a Yanina Latorre: "Le tengo que buscar un reemplazo"

Hace un tiempo Yanina Latorre viajó con su familia a Miami pero ahora con las nuevas restricciones en los vuelos quedó varada en Miami. Peor las malas noticias no paran, en vivo en Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito pusiera en duda su futura presencia en el programa.

En medio de una divertida charla entre Ángel De Brito y Mariana Brey, el conductor dejó entrever que no sabe si Yanina continuará en LAM. “¿Qué te pasa?, ¿te separaste?, yo te conozco cuando te veo así sé que algo te pasa, ya la cagaste a pedos a Pía dos o tres días, ahora te la agarraste con Maite, antes a Taboada. Te falta acá (por Marina Calabró), ella porque es nueva zafó", comenzó Ángel.

“Como sabes… no, con Marina tengo confianza también”, aseguró Mariana. “La estamos convenciendo para que se quede, no le digas nada”, le dijo Ángel. “No voy a hacer nada para impedir eso, pero ¿vuelve Yanina Latorre?”, consultó la panelista.

“No sé, no sé de verdad. Si se queda a vivir en Miami la tengo que reemplazar y chau”, respondió Ángel sorprendiendo a las angelitas. “No, pero me dijo que vuelve el 17 y 18 el para acá”, le dijo Mariana. “No puede, si le pasaron a agosto el viaje… bueno esto era una chanta de corte, no importa ahora”, cerró el conductor.

Ángel de Brito contó un detalle polémico del comienzo de la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo



Luego de muchísimas ideas y venidas sobre su romance, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron su relación hace algunas semanas y se muestran súper compañeros en las redes sociales.

Ahora, para Ángel de Brito y sus panelistas de "Los Ángeles de la Mañana" el romance habría comenzado hace mucho. ¡Hace años! Así dijo el conductor luego de que Mariana Brey dudara de que la relación seguirá firme durante mucho más tiempo.

"Si vienen desde hace años ellos...", resaltó Ángel. Entonces, Marina Calabró recordó: "2015 fue el quilombo de la disco con Jimena Barón...". Y el conductor agregó: "Cuando Gianinna Maradona fue 'angelita' y estuvo sentada en esa silla, ya hablábamos de Daniel Osvaldo y ya se hacía medio la gila. 'Es amigo', lo que seguía diciendo hasta hace poco".

Marina Calabró cerró con una fuertísima frase deslizando que Daniel le habría sido infiel a Jimena con Gianinna. "A la pobre Jimena le dijeron que estaban pegados en el boliche porque la música estaba fuerte", dijo fulminante.

FL