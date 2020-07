Revelan detalles desconocidos de la separación entre Pampita y Benjamín Vicuña

La separación entre Benjamín Vicuña y Pampita fue uno de los sucesos mediáticos de 2015. Pero aunque ya corrió mucha agua bajo el puente, sigue apareciendo más detalles de aquel polémico escándalo.

Esta vez fue Ana Rosenfeld, abogada de la conductora, quien contó detalles de este entuerto y sobre los audios picantes en los que Carolina le reclamaba al actor por sus numerosas infidelidades. "Preguntale a la gente que nos ha visto cómo te trataba yo, como un rey te trataba. Sí. Porque tengo la mejor fuente del mundo y te la cog... en el auto a la mina. No sé, no sé a quienes, ahora no sé quiénes son, perdí..., ya tenés tantas amantes que me perdí", decía parte del diálogo entre la ex pareja que fue grabado por alguien cercano a ellos.

"Hubo un procedimiento muy grande en la casa. Fue una demanda en conjunto. Ellos eran pareja, yo fui llamada por ambos y tomó mucho dominio público porque vino Policía Informática a la casa a analizar todas las cámaras", confesó la letrada en LAM sin dar los nombres de los involucrados.

Luego, se animó a aportar más datos de los protagonistas. "Lo primero que se hace en estos casos es la denuncia para poder secuestrar jurídicamente el celular de la empleada. Es fundamental porque esa sería el ‘arma’ de donde salen los videos o audios. En el caso de Pampita, estaban las cámaras de seguridad y se veía perfectamente a una de las personas de confianza que trabajaba en la casa de Caro en el momento en el que estaba en la escalera filmando. Tenía audio y filmación. En realidad, tenía de todo”, cerró.