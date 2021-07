Ángel de Brito reveló su secreto de belleza y contó cómo hizo para mantener su cabellera

Ángel de Brito suele abrirse frente a sus seguidores a través de preguntas y respuestas en stories de Instagram, y esta vez lo hizo pero para revelar sus secretos de belleza capilar.

"Yo no me tengo que hacer implantes ni nada sólo unos pequeños pinchazos una vez por mes, una pastillita y un shampoo y el pelo te queda fuerte, no se te cae", confesó.

La rutina la respeta de forma periódica y suele hacerse días de spa en casa para continuar con su rutina capilar y cuidar su piel que, a diario, está expuesta a maquillajes y luces de estudio que la engrasan y la hacen perder brillo.

Además de su rutina beauty, Ángel contó cómo se encuentra tras el Covid: "Después de un mes me hice todos los estudios. A mi me quedó una pequeña neumonía que se va sola pero es importante hacerse todos los controles".

Ángel de Brito y la decisión de no hablar de su vida privada

Tiempo atrás, Ángel de Brito fue cuestionado por sus followers por la decisión de preservar la intimidad de su entorno. Mediante la misma sección, el periodista reveló los motivos por los que no expone a su familia.

"Por qué no hablas de tu vida privada?"; a lo que Ángel explicó su decisión en cuatro puntos claros.

En primer lugar, el conductor de LAM aclaró: "Porque no trabajo de mediático". El segundo punto lo dejó para una frase que ya es un latiguillo para él: "No soy cholulo".



Para cerrar Ángel de Brito, unió las razones tres y cuatro en una potente frase que no dejó mucho más espacio a la discusión: "Nadie de mi gente quiere ser famosa y tampoco yo tengo necesidad". ¿Clarito?