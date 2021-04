Ángel de Brito aislado: no estará en la foto de "La Academia"

Ángel de Brito dio detalles de su aislamiento por contacto estrecho y anunció que no podrá estar en la foto de "La Academia" a realizarse este lunes. El conductor de 44 años está llevando adelante el programa desde su casa.

"Me siento bien. Voy a estar aislado estos días por un contacto estrecho que dio positivo. A mi por suerte y por ahora no me tocó, me dio "no detectable" el segundo hisopado pero me médica me dijo que me quede aislado por las dudas", expresó.

Luego, el periodista de espectáculos continuó: "El ciclo de contagio son 14 días. Todavía no logramos entenderlo pero es así, hay que tragarse los 14 días de aislamiento. Por suerte me siento bien así es que nada más estar encerrado".

"Desde el encierro se ve todo mucho más claro porque prestas más atención a lo que estas escuchando, a lo que estas viendo. Hay tiempo para procesar, también para enloquecer", sumó De Brito en la emisión del Trece.

Finalmente, contó que no podrá estar presente para la fotografía del reality show conducido por Marcelo Tinelli: "Lamentablemente no voy a poder hacer la foto de La Academia, del Bailando, hoy es toda la jornada de fotos con todos los equipos".

Ángel de Brito sobre su aislamiento: "Duermo pésimo, sufro ansiedad"

Angel de Brito está aislado después de tener contacto estrecho con una persona que tenía síntomas de Coronavirus. El conductor habló desde el confinamiento y relató sus sentimientos.

De Brito salió al aire en su programa El Espectador, que conduce junto a Pía Shaw y Pilar Smith en la CNN Radio: "Estoy mal. La verdad dormí pésimo. Me puse ansioso y en un momento me llené de nervios".

"Por suerte físicamente me sentí muy bien, pero en un momento se hace muy largo. Además, creo que influyó ese cambio tan potente de horario porque el domingo me acosté a cualquier hora y me levanté dos o tres horas antes que de costumbre", detalló el periodista.

Finalmente, el comunicador argumentó: ""Ordené, limpié, hice 9.000 cosas mas, miré todas las series que había dejado pendientes pero llega un momento que no sabés qué hacer" aseguró.