Ángel de Brito contra Pampita: sus picantes declaraciones en la radio

Pese a que Ángel de Brito ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que mantiene una buena relación con Pampita, algo sucede a veces que pone en duda que los jurados del Bailando se lleven realmente bien.

Ahora, en medio de la inminente vuelta de Pampita a su programa de Net TV, el conductor de LAM tuvo polémicas palabras que apuntan a pensar que la relación con la top está tirante. En su ciclo El Espectador por CNN Radio, De Brito explicó por qué no piensa ir a Pampita Online.

Todo comenzó cuando su compañera, Pía Shaw, le dijo que sabía que lo habían invitado al debut del ciclo de la top y se había negado. “La frase fue un poco más larga pero dije que no. La frase textual fue ‘no, ni en pedo’”, reveló Ángel muy picante.

Sobre la decisión de decirle que no a la modelo, el periodista aseguró: “Porque no tengo ganas ni de ver a Pampita, ni que me entrevisten ella y sus amigas. Mirá si voy a perder una hora de mi vida o más en eso”, dijo contundente. "¿Para qué nos preocupamos por Pampita?”, cerró filoso.