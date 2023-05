Una pregunta de Yanina Latorre fue suficiente para avivar la primera grieta en el Bailando, antes de que salga al aire. El legendario presentador Marcelo Tinelli confirmó a Ángel de Brito como jurado, pero el periodista lo desmintió.

“¿Ángel de Brito, finalmente, te aceptó, arreglaron el contrato?”, interrogó Yanina Latorre a Marcelo Tinelli, pero la respuesta sorprendió: “Qué no se haga el difícil. Ángel. Él ya está… Yo lo amo pero se hace el difícil”.

Ángel de Brito no se quedó callado y respondió de forma inmediata en su programa LAM: “Tiene tres jurados confirmados. Un detalle falta, no es que me haga el difícil”, y agregó, “¿Difícil? Difícil sos vos, Marcelo”.

Cuando Yanina Latorre dio por cerrada la contracción, Ángel volvió a negarlo todo: “Hasta acá estamos lejos. Una condición me falta conseguir”.

Marcelo Tinelli dio novedades del Bailando y confirmó los jurados

En la entrevista con Yanina Latorre en su nuevo programa de radio, el presentador confirmó que Pampita, Marcelo Polino y Moria Casán ya están confirmados y cerrados como jurados del Bailando 2023. También dijo que Ángel de Brito, pero al parecer hay un teléfono roto entre los dos.

Sobre el estudio en el que se va a grabar, Marcelo Tinelli agregó que ya tienen el lugar, que si bien no era la primera opción que habían visto, pero ya encontraron set para el Bailando 2023. “Lo tengo, pero no lo puedo anunciar porque no lo confirmamos, pero sí lo encontramos”, comentó el presentador.

Ángel de Brito desmintió a Marcelo Tinelli: “Fantan detalles, no me hago el difícil”.

De concretarse la negociación con Ángel de Brito, el jurado del Bailando volvería a sus inicios cuando en la foto estaban Pampita, Moria Casán, Marcelo Polino y Ánge de Brito con Marcelo Tinelli como presentador.

