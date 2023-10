Ángel De Brito reveló un chat con Cami Homs hablando de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Ángel De Brito volvió a exponer a Cami Homs en sus redes sociales. Tras cruzarse en la pista del Bailando 2023, el conductor de LAM dejó en las redes un chat que tuvo con la modelo en donde asegura que no se separó de Rodrigo De Paul por Tini Stoessel.

En su momento, le preguntaron en su Instagram: "¿Por qué no le crees a Cami Homs? Se te nota mucho". El conductor fiel a su estilo respondió: "No es que no la quiero. No le creo". Luego protagonizaron una serie de cruces en la pista del Bailando 2023 por la pareja del futbolista y la cantante.

Hace algunas horas, el periodista interactuó con sus seguidores, en donde le consultaron por Homs. "Si De Paul estaba con Cami cuando empezó a salir con Tini, no te parece que Tini actuó mal?", le dijo un seguidor. Ángel De Brito lejos de esconderse le contestó: "No se separaron por una infidelidad me dijo Cami Homs sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel", junto a una foto de un chat revelador con la modelo.

