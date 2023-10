Susana Giménez anunció que se despide del teatro con su obra "Piel de Judas". Las funciones van a ser en Punta Del Este, Uruguay. La diva decidió dar entrevistas para promocionar su performance y dio una nota para LAM, en donde reveló a quién va a votar el próximo 22 de octubre en las Elecciones 2023 para Presidente.

Susana Giménez reveló en LAM a quién va a votar en las Elecciones 2023

La "Su" tuvo un mano a mano con Ángel De Brito sobre todo. La diva comenzó hablando sobre el cierre de su carrera y de cómo fue la propuesta de terminar con el teatro en Uruguay. "Te deseo lo mejor para el estreno, este 22 de diciembre. Te hizo trabajar antes de la navidad Gustavo, no lo puedo creer", le dijo el conductor de LAM. "Primero me dijo el 25, ahora va a ir bajando al 16, pero me acuerdo la obra", respondió la actriz.

La actriz se encuentra en Uruguay practicando la obra. "¿Ya te quedas hasta el estreno allá?", preguntó Ángel De Brito. "Sisi, no. Momento, voy a votar. Pero por supuesto. Patricia para todo el mundo", contestó Susana Giménez sobre Patricia Bullrich, quien es una de las candidatas que se perfila para ganar las elecciones 2023.

AF.