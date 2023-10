Jesica Cirio después de enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito, compartió su versión sobre las recientes vacaciones de Martín Insaurralde en Europa junto a Sofía Clerici. Lo hizo durante una aparición en La Peña de Morfi en Telefe, este domingo. Allí afirmó que, junto a su exmarido, llevaban un estilo de vida común y corriente, muy distinto de la ostentación exhibida por la modelo.

"No es la vida que tenía conmigo", enfatizó. "A esos gastos los vi como los vieron ustedes. No los vi conmigo. Mis autos los compro yo y son míos (...) Mi vida siempre fue igual, trabajo desde muy chica y siempre tuve la suerte de estar bien gracias a mi esfuerzo", destacó Cirio en un intenso mano a mano con Georgina Barbarossa.

Qué dijeron los famosos tras las declaraciones de Jesica Cirio sobre Martín Insaurralde

Sus declaraciones, como era de esperarse no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde varias personalidades famosas expresaron sus opiniones sin censura. Augusto Tartúfoli fue uno de los primeros en cuestionar a Jesica Cirio. El periodista señaló: "La frase ‘yo siempre trabajé' no aplica como justificación. Si tiene un lifestyle de millonaria colombiana, eso no se sostiene con posteos en Instagram, un programa de una vez por semana y presencias en eventos", escribió en Twitter.

Por su parte, Flor de la V destacó una de las afirmaciones de Cirio en las que manifestaba no haber visto nada ilegal y que su vida siempre había sido igual. La conductora de Intrusos planteó la pregunta: "¿Era un matrimonio solo por conveniencia?", y concluyó diciendo: "Más dudas que certezas".

Pampito eligió no comentar sobre las declaraciones de Jesica, pero resaltó las preguntas formuladas por Georgina Barbarossa. Comentó: "Lo impecable que estuvo @geobarbarossa en esta nota, le dijo lo que pensamos todos".

Ana Laura Román no contuvo su indignación y arremetió sin piedad contra la modelo. Con un toque irónico, escribió: "Otra vez Cirio floja de papeles. Parece que vivía con un inquilino, ella hacía y pagaba sus cosas y él las cosas de él. Ella es tan inocente que no se daba cuenta de nada, pobrecita, parece que hasta las compras del super las pagaba ella, tan buena". Y agregó: "Parece que salían a comer y cada uno se pagaba su plato, pobre la Jesi".

En otro tweet, continuó: "Ella se casó, pero hizo todo sola, vivía con un extraño. Viajaban cada uno por su lado, solo a veces cenaban juntos, habla con una frialdad que mamita querida. No se le mueve un pelo. ¿Y esto fue todo? La mugre debajo de la alfombra y seguimos trabajando en el canal de la familia. Un mamarracho lo que hicieron, vergüenza ajena".

Para concluir su opinión, Ana Laura Román expresó sobre Jesica Cirio: "Al final yo conozco más a mi vecino que lo que conoce La Jesi al Martín. ¡Qué caradura por favor!", cerró.

AM