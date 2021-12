Durante la mañana en "LAM" Ángel de Brito y las angelitas charlaron sobre una fiesta a la que el jurado de "La Academia" y otras personalidades asistieron. El conductor fue contando a quien saludó, con quien se cruzó y contó un poco lo que charló con los otros asistentes. Ahora las panelistas se quejaron porque no fueron invitados Jimena Barón y Hernán Piquín parte del jurado y sólo fueron Ángel, Guillermina Valdés y Pampita.

Ángel de Brito destrozó a Germán Martitegui al aire: "Es un..."

En un pasaje del programa una angelita le preguntó si había visto al jurado de MasterChef y el conductor afirmó que vio a los tres Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui. Ahora cuando nombró a este último lo hizo de manera despectiva y lo destrozó al aire.

"Lo vi a Germán Martitegui pero no me acerqué a saludarlo, ni loco vos no sabés, me pareció muy antipático, tenía una cara... Entonces las angelitas quisieron saber más y escarbaron en el tema y el conductor de "Los Ángeles a la Mañana" la hizo corta: "Es un asqueroso".

¡Fuerte!

Ángel de Brito habló del final de LAM

Ángel de Brito habló sobre el final inesperado de LAM el próximo 31 de Diciembre. Fiel a su estilo de comunicar, el conductor dio las razones que lo llevó a tomar esta decisión.

"Hablé mucho con Adrián y Pablo, son muchos años de confianza con el canal y conmigo. Es una decisión personal, terminar con el ciclo, me voy de vacaciones" comenzó diciendo Ángel de Brito.

Por otro lado agregó: "Hago un parate. El fin de LAM es una decisión pura y exclusivamente mía. Voy a seguir trabajando un año más con Mandarina".

"Mucha gente está sorprendida pero acordé con el Canal que iba a contarlo en Twitter. Son muchos años de confianza del Canal conmigo y con el programa. Siempre fueron muy generosos y con LAM en estas 6 temporadas, la pasamos muy bien", explicó.

En ese mismo hilo, el periodista agregó: "Hace 15 años que trabajo de corrido, a veces con muchos programas a la vez pero llegó el momento, me tocaba hacer un parate, tomar vacaciones y ver qué haré".

"Las chicas no sabían, pero son cosas que pasan", sumó Ángel de Brito.

