Hace unos días, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, nuevamente, ya que no es la primera vez que pasa y no es cierto, enfrentaron rumores de crisis, y Ángel de Brito al abrir sus programa, "LAM", opinó al respecto.

"Desmiento los rumores de crisis entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Hoy leí que había crisis entre Marcelo y Guillermina y lo desmiento porque ayer hablé y están juntos; estaban con el Tirri”, contó el conductor.

Ángel de Brito habló del rumor de crisis entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

Además reveló que Tinelli le ofreció seguir trabajando juntos en el 2022 y contó cuál fue su respuesta. “Todos los años me ofrece seguir trabando con él”, afirmó.

“No puedo contar qué va a hacer el año que viene porque lo tiene que contar él. Pero me ofreció seguir trabajando con él. La respuesta fue hablemos en persona”, finalizó el periodista que finaliza su ciclo este 31 de diciembre.

Marcelo Tinelli reconoció por qué todavía no se casó con Guillermina Valdés

Tiempo atrás, luego de terminar una la gala de La Academia a Marcelo Tinelli le agarró insomnio y le anunció a sus seguidores de Instagram por medio de sus historias que iba a responder 20 preguntas. Como locos todos se prendieron y le preguntaron de todo hasta que llegó una que le llamó la atención. Un usuario le preguntó por qué no estaba casado con su actual pareja, Guillermina Valdés, madre de su hijo menor Lorenzo

Cabe recordar que "el Cabezón" pasó dos veces por el registro civil. Una con Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria en, 1986 y otra con Paula Robles (con quien tuvo a Francisco y Juana) en 1997. Desde 2012 está vive su amor con Guille.

Si bien la relación tuvo sus altos y bajos, hoy por hoy están atravesando un gran momento y Marcelo contó varias veces que tiene ganas de dar ese paso, algo con lo que Guille parece no querer saber nada. "Estamos bien así", responde cada vez que se le pregunta por el tema.

Sobre por qué la pareja no se casó, Marcelo respondió a modo de chiste: "Estoy acá con ella y me dice 'eh????'", como indicando que ella es la que no se anima o no tiene ganas de pasar por el civil y quizás armar una gran fiesta. Mirá la respuesta del conductor.

Marcelo Tinelli reconoció por qué todavía no se casó con Guillermina Valdés.



