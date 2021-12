Hacia el final de LAM, Ángel de Brito confirmó que Giselle, la hermana de Gabo Usandivaras, había fallecido en las últimas horas.

"Le quiero mandar un beso muy grande Gabo, falleció su hermana, el perdió a su mamá hace muy poco de una manera muy triste y ahora falleció su hermana a los 30 años", dijo el periodista.

Giselle la hermana de Gabo.

Tras dar la triste noticia, Ángel de Brito dio más detalles de este momento. "Cinthia está angustiada y yo estuve distraído todo el programa, de una manera muy fea murió su hermana, el está afuera viviendo", confirmó el conductor.

"Yo estaba tratando de chequear todo porque me parece increíble. Te amo Gabo a vos y a toda tu familia, es todo muy feo y estoy shock, el todavía no puede superar lo de su mamá y no se cómo ayudarlo, te abrazo te amo, perdón", agregó Cinthia Fernández.

Murió la hermana de Gabo Usandivaras

Cinthia Fernández minutos después compartió una foto con Gabo y le dedicó unas hermosas palabras: "TE AMO @gabousandivaras ! Y cómo salimos ese 2015 de varias, vas y vamos a levantarte de esta ! Acá hay un batallón de amigos esperándote para llenarte de amor. Estoy enojada con la vida porque vos no te mereces estos años duros que te tocaron vivir, pero no nos va a ganar sabes?

El apoyo de Cinthia a Gabo.

