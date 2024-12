Ángel de Brito es uno de los periodistas y conductores más reconocidos del espectáculo o la farándula argentina junto a Yanina Latorre, con quien lleva adelante su programa en Bondi (plataforma de streaming) y en LAM a través de América Tv. En este sentido, durante la tarde de este lunes 30 de diciembre se confirmó la lamentable noticia de que Jorge Lanata había muerto debido a una falla multiorgánica. La noticia no tardó en trascender y en convertirse en el tema del día en los medios, con diferentes mensajes de colegas y amigos que lo respetaban por su amplia trayectoria en televisión, radio y medios gráficos. Teniendo en cuenta esto, el reportero le consultó a Javier Milei por qué no había escrito nada sobre el escritor que marcó un antes y después en el periodismo argentino.

Antes de la pérdida física del padre de Bárbara y Lola Lanata, el actual jefe de Estado había tenido algunos fuertes intercambios con el periodista y compañero de vida de Elba Marcovecchio.

La sorprendente respuesta de Javier Milei sobre Jorge Lanata a Ángel de Brito

El reconocido conductor de LAM y Ángel Responde, Ángel de Brito, tuvo la posibilidad consultar a una de las palabras más buscadas a la hora de saber de Jorge Lanata debido a que durante el último tiempo que éste pudo desarrollarse laboralmente habían mantenido fuertes cruces. Lo cierto es que el exintegrante del jurado del "Bailando 2023" le envió un mensaje a Javier Milei interrogando en cuanto a la razón por la que no había escrito nada por la muerte del escritor. "Buen día, Presidente. ¿Por qué no escribió nada sobre Lanata?", escribió y la respuesta fue mediante un audio de WhatsApp.

Yuyito González, actual pareja del presidente de la Nación, fue la que le contestó al periodista mediante el celular del máximo mandatario de la República Argentina. "Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Te habla Amalia. Bueno, quiero decirte que respecto a la pregunta que le hiciste al Presidente que, como sabrás, él solo responde asuntos ligados a su gestión", comenzó diciendo la exvedette.

Y agregó sobre la pregunta de Ángel de Brito y la no respuesta de Javier Milei sobre lo que pensaba de Jorge Lanata: "O sea, no estaría respondiendo la pregunta que le hiciste. Pero, de todas maneras, queremos desearte un 2025 maravilloso. Te mandamos un abrazo, saludos a todos. Besitos", cerró Yuyito González. En este sentido, el periodista se mostró sorprendido por la respuesta y manifestó: "¿Ustedes lo pueden creer? Hasta el último día del año no tengo paz".

