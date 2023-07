Ángel de Brito mostró su descontento con Jorge Lanata días atrás luego de que revelara el diagnostico de Wanda Nara en su programa radial. Ante esto, el conductor de PPT se hizo presente en el DDM donde se defendió a todos los que lo atacaron por hacer su labor periodístico.

Lanata atendió a todos, entre ellos a Ángel de Brito, donde dijo: "Ángel es un tipo que yo quiero (iba a decir quería), llevó a una chica desequilibrada a denunciar al padre, me pareció un exceso, pero yo lo invité a la radio discutiendo. Él me puso inmundo. Es demasiado".

Ante esto, el conductor de LAM desde su cuenta oficial de Twitter posteo: "Yo te sigo queriendo, es un debate", junto a un GIF de Alf, donde se muestra confundido con lo que dice el periodista que no para de hacer polémica desde que arrojó el pronostico de Wanda Nara.

Lanata rompió el silencio

El conductor de PPT durante su entrevista en el "Diario de Mariana", salió a defenderse y rompió el silencio. "Nunca hay paz. Yo me lo busqué. Hemos tirado varios ministros. Ésta pelea es una peleíta. Hay gente con la que me gustaría aclarar algunas cosas. Cuando la pelea es con argumento, todo bien", comenzó diciendo Lanata.

Cuando el periodista tuvo que defenderse respecto a la información que reveló de Wanda Nara, dijo: "Lo hice porque soy periodista. Ese día hablo con mi productora sobre eso y me dice 'Marina no lo quiere contar'. Ella me cuentan lo que le dicen sobre Wanda y quién se lo dice. Hago llamados más, las fuentes estaba chequeada por mi productora y entonces lo dije yo".

La duda de Mariana Fabbiani era la urgencia que tenía de dar la información, y Jorge Lanata le respondió: La de dar una noticia. Yo lo que hice fue chequearlo. Fue enojarme con lo políticamente correcto. Todo el mundo lo tenia en la punta de la lengua. Conté algo que todos decían", finalizó el conductor luego de arremeter contra Ángel de Brito y quienes hablaron de el.

