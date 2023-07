Jorge Lanata rompió el silencio en DDM y habló de Wanda Nara: "Yo me lo busqué"

Jorge Lanata habló en exclusiva con el Diario de Mariana después de la repercusión sobre lo que contó de la enfermedad de Wanda Nara.

"Nunca hay paz. Yo me lo busqué. Hemos tirado varios ministros. Ésta pelea es una peleíta. Hay gente con la que me gustaría aclarar algunas cosas. Cuando la pelea es con argumento, todo bien", dijo al comenzar la entrevista

Luego, Jorge Lanata se refirió cómo se enteró de la noticia y por qué decidió darla. "Lo hice porque soy periodista. Ese día hablo con mi productora sobre eso y me dice 'Marina no lo quiere contar'. Ella me cuentan lo que le dicen sobre Wanda y quién se lo dice. Hago llamados más, las fuentes estaba chequeada por mi productora y entonces lo dije yo", disparó Jorge Lanata.

"¿Cuál era la urgencia?" le preguntó a Mariana Fabbiani. "La de dar una noticia. Yo lo que hice fue chequearlo. Fue enojarme con lo políticamente correcto. Todo el mundo lo tenia en la punta de la lengua. Conté algo que todos decían", tiró.

Jorge Lanata también hizo referencia a si los hijos de Wanda Nara podrían estar enterados de la noticia de la salud de ella y disparó: "Wanda Nara habla como si sus hijos vivieron en un termo. No creo que sus hijos no le hayan preguntado antes. Todos me critican pero todos me repiten".

La palabra de Jorge Lanata contra Ángel de Brito y su respuesta

En la entrevista, Jorge Lanata también se refirió a los periodista que lo atacaron por dar la información y apuntó contra Ángel de Brito.

"Ángel es un tipo que yo quiero (iba a decir quería), llevó a una chica desequilibrada a denunciar al padre, me pareció un exceso, pero yo lo invité a la radio discutiendo. Él me puso inmundo. Es demasiado", dijo sobre la polémica entre colegas.

Ángel de Brito le respondió a Jorge Lanata

Atento a estas palabras, De Brito le respondió mediante Twitter. "Yo te sigo queriendo, es un debate", disparó el periodista.