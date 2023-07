Ángel de Brito salió aclararle las cosas a Jorge Lanata: "No comparto lo que hizo"

Ángel de Brito nuevamente salió a responderle a Jorge Lanata luego de que el periodista se hiciera presente en DDM donde se defendió y apuntó contra el conductor de LAM.

Ángel de Brito salió aclararle las cosas que dijo el periodista: "Varias cosas, lo ultimo se lo tomo. La verdad no lo llamé para hacerle una nota, ni un móvil ni nada porque a mi me parecía puntualmente y lo vengo demostrando todos los programas 'que tiene o que tendría tal persona' no me parece que esté bien", comenzó diciendo el conductor de LAM.

Luego, aclaró el paso de More Rial en el programa, luego de que Jorge Lanata fuera tajante respecto a la mediática y el problema de salud mental que tiene: "Vino al programa para poner ese caso particular que ya lo debatimos en la radio y se lo expliqué durante una hora, vino voluntariamente".

El descargo continuó y acaro que s bien lo respeta como periodista, no compartió lo que hizo respecto a revelar el diagnóstico de Wanda Nara mas sabiendo que parte de su familia, entre ellos los hijos no sabían de su problema.

Ángel de Brito y su respuesta en Twitter a Jorge Lanata

En días recientes, Ángel de Brito manifestó su descontento con Jorge Lanata después de que este revelara el diagnóstico de Wanda Nara en su programa radial. Ante las críticas, Lanata se presentó en el DDM para defender su labor periodística y responder a quienes lo atacaron.

Ante las declaraciones de Lanata, en el programa de Mariana Fabbiani, Ángel de Brito respondió a través de su cuenta oficial de Twitter, publicando: "Yo te sigo queriendo, es un debate", acompañado de un GIF de Alf.

Este debate mediático entre Ángel de Brito y Jorge Lanata continúa generando repercusiones en el ámbito periodístico, mientras ambos expresan sus puntos de vista y defienden sus posiciones en torno a la polémica generada por la divulgación del diagnóstico de Wanda Nara.