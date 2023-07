Jorge Lanata sabe ser el más polémico y eso lo demuestra cotidianamente en los dos programas que conduce: PPT y Lanata Sin Filtro. En los últimos días dio de que hablar cuando, en medio de las preocupación por la salud de Wanda Nara, el conductor radial se tomó el atrevimiento de revelar el supuesto diagnóstico sin esperar confirmación por parte oficial. Rápidamente, una ola de periodistas y famosos lo repudiaron por su actuar. Ahora, en medio del escándalo, contó cómo conoció a Elba Marcovecchio, su actual esposa.

En medio de la intensa charla que tuvo Jorge Lanata con Mariana Fabbiani en DDM, donde fue de invitado para charlar del escándalo con Wanda Nara, la conductora del programa, que debutó por primera vez en América TV esta semana, hizo un paréntesis para preguntarle sobre una de las panelistas del ciclo, Elba Marcovecchio. Resulta que la abogada es la actual esposa del exitoso periodista, pero nunca habían contado cómo se conocieron.

La boda de Jorge Lanata con Elba Marcovecchio

Debido a las dudas de Mariana Fabbiani sobre cómo fue el primer acercamiento entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, la conductora le lanzó un puntapié para que el periodista relate el comienzo de su relación amorosa con la abogada. "¿Cómo se conocieron? Sabés que no sé cómo se conocieron", dijo. Entonces, sorprendido, el entrevistado contestó: "¿Enserio? ¿No te conté nunca?".

Entonces, Jorge Lanata contó la insólita situación en la que conoció a su media naranja Elba Marcovecchio.

La impactante historia de amor entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

El amor entre ellos dos no nació en una situación normal, sino que, contra todo prospecto, se conocieron en un juicio que los encontraba en lados opuestos. "Yo a ella la conocí en mi contra, cuando estaba representando a Flor de la V en un juicio que me iba a hacer. En ese momento no nos dimos pelota porque no daba la situación", comenzó a relatar Jorge Lanata sobre cómo conoció a Elba Marcovecchio.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en la mesa de Mirtha Legrand

Uno de los panelistas del programa de Mariana Fabbiani le consultó si a partir de ahí empezó a tirarle onda. Sin embargo, Jorge Lanata lo negó y dijo "Realmente no. Dos años más tarde ella me llama... me escribe un correo... Le pidió mi correo a Tetaz porque ambos son de La Plata. Me escribe un correo porque ella estaba con un tema de libertad de expresión y me preguntó si me podía hacer unas preguntas. Le dije que sí pero me olvidé de anotarlo en mi agenda", continuó contando el esposo de Elba Marcovecchio.

Para la sorpresa de Jorge Lanata, el día que habían acordado para tener la entrevista, Elba Marcovecchio se presentó en el domicilio del periodista para hacer el reportaje. "Una tarde aparece en mi casa. No la esperaba. Dije '¿Qué Elbita? ¿Quién es Elbita?'... Aparte un nombre horrible", dijo el periodista, causando las risas de todo el staff de DDM.

Rápidamente, Jorge Lanata pidió a la seguridad de su casa que la echen a Elba Marcovecchio. "Cuando está caminando a decirle que se vaya, me acuerdo... Le dije que venga y entró. Nos quedamos dos horas y media hablando. Yo tenía gente y los hice esperar a todos", expresó el periodista. Ahí mismo, Mariana Fabbiani quiso conocer su lado romántico y la abogada no dudó el responder.

"Yo te voy a contar el romanticismo de Jorge. El siguiente domingo me escribió y me preguntó '¿Te gusta el sushi?'. Ese es el romanticismo de Jorge", dijo Elba Marcovecchio entre risas.

Sin embargo, Jorge Lanata mostró su lado romántico cuando señaló que él fue el que quiso casarse con Elba Marcovecchio. "Me imagino que habrá sido toda una decisión casarse", dijo Mariana Fabbiani. Pero el periodista aseguró: "Pero yo quise. Porque para ella era importante la Iglesia y pensé bueno, nos metemos en este quilombo", cerró con mucho amor.

NL.