Jorge Lanata se convirtió en el foco de fuertes críticas por parte de figuras y periodistas del medio, luego de confirmar en su programa matinal en Radio Mitre que Wanda Nara padecería de leucemia, sin un parte médico oficial o la autorización de la familia de la conductora de MasterChef.

“Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia, fue internada en el Sanatorio Los Arcos, el miércoles a la noche con dolores fuertes abdominales, los análisis de sangre demostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, esto indica una enfermedad hematológica”, explicó el conductor. Sin embargo, con el correr de las horas, un ola de comentarios por parte de periodistas de todos los ámbitos empezó a aparecer.

Sobre este contexto, Ángel de Brito recurrió a su cuenta de Twitter para hacer eco de una ley que podría traerle problemas a Lanata: ‘’Lo que dice la ley que muchas están discutiendo’’, escribió el conductor en un tweet, acompañado por una captura de pantalla, en donde muestra los dos párrafos de dicho estatuto.

El tweet de Ángel de Brito

Además, periodistas como Laura Ufbal y Beto Casella han asegurado que, si la familia de Wanda Nara decide demandar a Jorge Lanata, basándose en esa norma, podrían ganar el juicio.

Jorge Lanata apuntó contra los periodistas en su programa PPT

Fiel a su estilo, Lanata apareció en su programa Periodismo Para Todos por El Trece y le respondió a los periodistas y programas que los criticaron en los últimos días, a raíz de sus declaraciones sobre la salud de Wanda Nara:

''Yo no espero moral de la televisión, realmente, ahora tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo y seminaristas porque no lo son. Gente que ni siquiera consideró periodistas me hablan de ética profesional por favor miren si al espejo, vean los programas que hacen, vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿En serio me lo dicen?, ¿Es en serio?, manifestó.

Y continuó: ''Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo. Y me apuntan con el dedo. Yo, el viernes en la radio di una información sensible al aire, averigüe antes de darla para mí ahí se terminó la historia, eso es todo. Yo lamento lo que le pasa a Wanda, espero que pronto se reponga. Lo que no creo, es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez. PPT se llama esto?", expresó Jorge Lanata.

D.M