Ángel de Brito se reencontró con Morena Rial luego del escándalo por el robo en los camarines de América y en una charla íntima, la hija de Jorge Rial le reveló nuevos detalles de su tormentora relación con su padre, motivo por el cual le iniciaría acciones legales.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a Ángel de Brito si es el Jorge Rial de esta época, lo que aparentemente tomó por sorpresa al conductor de "LAM" que rápidamente enumeró las diferencias que tiene con su colega.

La publicación de Ángel de Brito.

"Soy completamente lo opuesto", expresó De Brito en primera instancia y seguido a eso, explicó uno a uno los motivos de su respuesta. "No amenazo, no piso nada a cambio, no llamo para bajar temas y no choco la Ferrari", sentenció Ángel.

Con la última aclaración, De Brito hizo referencia a la salida de Jorge Rial de "Intrusos" que durante 2 décadas fue uno de los programas de espectáculos más prestigiosos de nuestro país, hasta que decidió dar un paso al costado porque los números se venían a pique.

Ángel de Brito advirtió que se prepara para su cumpleaños

El primero de julio, Ángel cumple años y como todos los años, lo organiza con una semana de anticipación para poder reunirse con todas las personas que lo quieren y que nadie se piera el gran festejo.

"Semana pre cumple. Festejo en grupos, amigos, trabajo, familia", escribió Ángel de Brito en una historia de Instagram. De esa forma advirtió que esta será una semana movidita ya que empezará con los preparativos de la celebración.