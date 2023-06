La periodista de entretenimiento, Andrea Taboada, no esperó hasta el 30 de junio, que era hasta cuando iba su contrato en LAM y decidió cortar de una vez su vínculo con el programa de Ángel de Brito. Al inicio del aire de magazine, el conductor habló de la despedida que le iban a dar a quien es su amiga y quien fue durante toda la existencia del programa, una de las angelistas emblema.

El programa terminó y la despedida se dio de forma muy breve y la continuaron por medio de las redes sociales con un abrazo entre Ángel de Brito y Andrea Taboada haciendo el ya instaurado, "LAM", con las manos. A este cortito video le sumaron: "El último LAM de Andrea Taboada. Se nos va una leyenda. Te queremos. Te vemos pronto".

La insípida despedida que le dieron a Andrea Taboada de LAM: “Sigo aprendiendo”.

Todo el grupo de las angelitas la ovacionaron. "No quiso homenaje de despedida, no quiso llorar, así que nos queremos ir así", expresó Ángel de Brito. Desde las redes sociales de Ángel de Brito no se pronunció aún luego de la salida del aire, sobre el adiós del programa para su angelita.

Contrario a lo que se podía esperar de la despedida de la angelita con mayor trayectoria en LAM, no hubo un type o un tiempo importante del segmento para que se pudieran despedir. Tampoco hubo flores para su despedida, como sí hubo un ramo para Yanina Latorre el día que reemplazó a Ángel de Brito en sus vacaciones Grecia.

El llanto y las palabras de Andrea Taboada

La angelita se despidió de LAM e hizo llorar a Yanina Latorre al emitir su breve discurso de salida: "Yanina, no llorés, vení, que somos las históricas", comentó Andrea. La periodista confirmó su integración a El Diario de Mariana, que comenzará pronto por América TV. Andrea estuvo casi 1800 porgramas de LAM.

"A vos (Ángel de Brito) te agradezco un montón, a todo el equipo de producción, a todos mis compañeros detrás de cámaras, a las angelistas. ¡Si Mariana Fabbiani me deja, vendré de invitada. LAM es mi casa. Estuvo buenísimo. A vos (De Brito" te quiero mucho, mucho. Gracias por la paciencia. ¡A todos!", dijo Andrea Taboada.

