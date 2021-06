China Suárez y Benjamín Vicuña: el ida y vuelta en las redes que alertó a los fans

El domingo se celebró el Día del Padre y las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados a papá. La China Suárez hizo una tierna dedicatoria en stories de Instagram a su papá Guillermo, fallecido en 2012, y también homenajeó a Benjamín Vicuña, papá de sus hijos Magnolia y a Amancio.

"Feliz día amor mío", le dedicó la actriz junto a una foto del galán chileno con Magnolia cuando era bebé a upa. Sin embargo, tras unas horas, la China decidió borrar todo el contenido dedicado a su pareja.



Los posteos que la China Suárez le dedicó a Benjamín y luego borró.

Por su parte, Benjamín había compartido una profunda reflexión sobre el significado de la paternidad aunque también decidió borrarla: “Los tiempos son otros. Somos de una generación consciente del ausentismo de la figura del padre y conscientes luchamos con los paradigmas para ubicarnos y honrar este rol. (...) Padres que nos equivocamos como si fuéramos hijos e hijos que nos equivocamos como padres”, decía Vicuña en el posteo que luego borró.

“Hoy pienso la paternidad, este oficio que me identifica y me llena, donde encontré mi lugar y a mi banda. Soy padre de 6. No soy el mejor ni soy el peor. Soy. Abrazo a todos los padres en este día”, agregó el actor en su reflexión.

Lo cierto es que todo este contenido fue eliminado de las redes sin motivo particular pero algo que para los fans es un gesto de lo más llamativo entre la pareja que se semanas atrás enfrentaba versiones de crisis.

La China Suárez rompió el silencio: qué dijo de su supuesto embarazo

La China Suárez habló de los rumores de embarazo que surgieron en las últimas semanas. La actriz de 29 años rompió el silencio en LAM. "No estoy embarazada. Capaz se generó confusión porque subí unas fotos de chupetes rosas que son de Amancio", dijo la pareja de Benjamín Vicuña en diálogo con Pía Shaw.

"A Amancio le compro chupetes rosas y ropas con flores", aclaró sobre la supuesta confusión.