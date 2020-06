Ángel de Brito aseguró que Pampita quiere que vuelva Flor Peña porque "tiene miedo"

La renuncia de Flor Peña al Bailando trajo una gran incertidumbre sobre quién ocupará su lugar en el estrado. Después de que se mencionara a Flor Vigna como posible candidata, Ángel de Brito se refirió a una extraña actitud de Pampita al enterarse de esta noticia.

"Pampita habló con Florencia Peña y le pidió que se quedara en el jurado", dijo el periodista en su programa de CNN radio. "Yo creo que tiene miedo que la reemplace Nicole Neumann”, disparó sobre esta "insistencia".

Luego, el conductor aseguró “por ahora solo hay auto postulados para reemplazar a Florencia Peña en el jurado del Bailando. La producción de Showmatch quiere a Laurita en la pista porque en el jurado ya estuvo y no gustó”, agregó.

Días antes, De Brito aseguró que fue la esposa de García Moritán la única que no se despidió de Peña en el grupo que tenían de WhatsApp. “Flor se despidió de los chats de todos los jurados, casi todos le mandaron mensajes amorososos. La única que no le escribió fue Pampita. Me sorprendió”, tiró el conductor.