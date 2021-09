Angel de Brito preocupó tras estar ausente en "La Academia": "Primero la familia"

En el día de ayer llamó la atención la ausencia de Ángel de Brito en el jurado de "La Academia". A raíz de ello, el periodista, agradecido por la la preocupación, dio detalles de su ausencia en su cuenta de Twitter.

"Mañana vuelvo a ShowMatch me tomé un día, después de 15 años, por un festejo familiar importante. Siempre, primero la familia", escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles. "Gracias por el cariño, y gracias a @cuervotinelli por bancarme siempre", remarcó.

Fede Bal fue quien lo reemplazó y en sus redes sociales mostró parte del camarín de Ángel. "Acá es el lugar donde Angel de Brito opera. Acá decide que puntaje le pone a cada pareja", sentenció Bal entre risas mediante un video en sus historias de Instagram.

Fede Bal explicó por qué está enojado con Ángel de Brito

La semana pasada, Ángel de Brito entrevistó a Pampita en Los Ángeles de la Mañana, y entre varios temas, remarcaron la excelente relación que existe entre los jurado de La Academia.

En reemplazo de Hernán Piquín, se incorporó Fede Bal al equipo de ShowMatch, y parece ser que existe un cortocircuito con uno de sus compañeros del programa. Durante una entrevista en pleno corte del ciclo de El Trece, el hijo de Carmen Barbieri reveló los motivos de su enojo con el conductor de LAM.

"Nos sacamos una foto. Pero hay un tema de que Ángel, a veces cuando le escribís no puede contestar... Justo un domingo al mediodía. Yo entiendo que necesite desconectar, pero necesitaba que me conteste ese domingo" comenzó diciendo Fede Bal, en diálogo con Maite Peñoñori. Y agregó: “Tu jefe me habla por la cámara en vivo. Y como el programa estaba empezando, ocupé mi lugar, y si él quiere hablarme que lo haga en vivo”.

El hijo de Santiago Bal aclaró que un día necesitó comunicarse con el conductor de Los Ángeles de la Mañana y no logró contactarlo. “Pasó algo, necesité hablar con Ángel. Estamos en contacto en tantos momentos que justo me dijo ‘No puedo hablar en este momento’” aseguró, y muy molesto agregó: “Entonces le dije 'Ok, vamos a hacer así. Así va a ser nuestra relación a partir de ahora'. Es una forma de decirle que, si queremos hablar, vamos a hablar en vivo. Él sabe lo mucho que lo quiero, y aunque me diga 'Carmencito' para mí es un placer”.

Luego de vivir un periodo de sanación y vencer el cáncer, Federico Bal tomó una decisión muy importante en su carrera mediática. El hijo de Carmen Barbieri decidió bajar su perfil ya que se encuentra trabajando en una producción de una serie junto a Ricky Pashkus.