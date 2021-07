Luego de vencer al cáncer, Fede Bal hizo un rotundo cambio de vida 

Durante el 2020, Federico Bal logró vencer al cáncer y hoy en día se encuentra viviendo un periodo de sanación. El hijo de Carmen Barbieri perdió 14 kilos después de realizar estrictos entrenamientos. Gracias a los amigos de su hermana, que abrieron un showroom de bicicletas personalizadas, el actor aprendió a andar en bici a los 31 años.

Lo confirmó Julieta Bal, quien se encuentra atravesando una crisis después de separarse de Roberto Peña, luego de cinco años de relación. En una entrevista, la hija de Santiago Bal contó cómo les afectó la pandemia en lo laboral, y porqué empezó a trabajar en un showroom de bicicletas de unos amigos. Además, contó que Fede se sumó al universo de las bicicletas diciendo: “Hace unos días vino él, que nunca aprendió a andar en bici; papá intentó enseñarle, pero no pudo y otras personas tampoco. De alguna manera, es una frustración para él, y me dijo: ‘Tengo 31 años y no sé andar, Juli, deciles a tus amigos que me ayuden’. Y eso lo embaló”.

Sin dudas esta nueva actividad lo ayudó a continuar con su cambio de vida. “Le cambió mucho su forma de ser, de moverse y lo re ayudó” agregó Julieta. A través de redes sociales, Fede Bal fue mostrando el esfuerzo que pone en cada entrenamiento y como se cuida con las comidas bajo un estricto régimen.

“No hay excusas. Ni frío. Ni mucho calor. Ni el ‘no tengo tiempo’. No hay excusas cuando uno elige cuidarse la salud y verse bien. 14 kg menos y un enorme amor y cuidado por mi bienestar, tanto físico como mental. Salud, paz interior y gratitud”, expresó el actor a través de Instagram.

Fede Bal y Sofía Aldrey, reconciliados: los encontraron en un exclusivo restó

Fede Bal y Sofía Aldrey habrían decidido darle una nueva oportunidad al amor y, según rumores, se habrían reconciliado de manera definitiva.

El encargado de confirmarlo fue Guido Záffora quien aseguró que vio a la pareja cenando en un exclusivo restó de Ingeniero Maschwitz. “Me lo encontré a Fede el viernes a las 23 en un restaurante con la novia, Sofía. Se reconciliaron”, contó el periodista en Es por ahí.

“Yo vi el vinito, la carne, unas papas fritas, ensaladas. Yo estaba en la mesa de al lado. Pasa que había un vidrio que nos separaba”, agregó Guido.

Luego, el panelista mostró la postal que le sacó a Fede Bal y Sofía en el lugar. “Esto denota que volvieron a convivir en la casa de Maschwitz”, añadió.

