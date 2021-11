Ángel de Brito tiene preparado un picante material que adelantó en sus redes sociales e involucra a la China Suárez y Mauro Icardi.

Después de la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez, el conductor de LAM compartió parte de los picantes chats que la actriz le habría mandado al futbolista durante su affaire virtual hace algunas semanas.

"Me duele verte con Wanda", "Yo estaba enganchada, el pibe me insistió", "Vos te vas a separar de tu mujer", "Yo no hablo con casados pero sos mi permitido", es otra de las frases de la China Suárez que Ángel de Brito decidió difundir.

Ángel de Brito publicó más chats de la China Suárez con Mauro Icardi tras la entrevista de Wanda Nara

Wanda Nara habló del encuentro de la China Suárez con Mauro Icardi en París

Esta filtración se dio en el marco de la entrevista de Susana con Wanda Nara donde la empresaria reveló si efectivamente existió el encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi.

"¿Se vieron la China y Mauro?", fue la pregunta al hueso que le hizo la diva a Wanda. "Me dijo que hubo un encuentro que no fue nada, fue en París. Parece que ella vino acá. Hay cosas que no sé. Para mí lo más importante es sentarme con él y que dijera la verdad", fue la respuesta de la blonda.

"Yo después le pedí perdón a ella por la palabra que había usado en las redes sociales", agregó la diosa.