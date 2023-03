Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos de nuestro país. Desde 1999 que está en contacto con la farándula por lo que resulta difícil imaginárselo trabajando en otro rubro. Sin embargo, el conductor reveló cuál sería su trabajo ideal en caso de que no hiciera "LAM".

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Ángel de Brito contestó algunas de las preguntas que suelen repetirse siempre en la dinámica del "angelresponde". "Me preguntan todo el tiempo qué te gustaría hacer si no hicieras LAM", contó el periodista.

Ángel de Brito.

"Uno: programa de viajes. Dos: decoración", confesó el conductor de "LAM" y como si eso fuera poco, agregó: "Son las dos cosas que me gustan: viajes y decoración, sin dudas fuera de la tele, de la radio, de las redes". De esa forma dejó en claro que le encantaría poder hacer algo relacionado a esas dos pasiones.

Ángel de Brito reveló su pasión por la decoración

Aunque los viajes fueron su primera opción, De Brito aseguró que le apasiona la decoración y que no descarta poder dedicarse a eso el día de mañana. "Me fascina todo lo que es decoración: muebles, telas, texturas, colores, adornos, obras de arte, todo me gusta", exclamó.

"Siempre me gustó, no sé de dónde. Podría haber estudiado tranquilamente eso, pero en algún momento voy a hacer algo que tenga que ver con eso", cerró Ángel. Los seguidores lo alentaron a que estudie en este momento de su vida, ya que nunca es tarde para hacerlo.

D.V.