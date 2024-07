Marcelo Tinelli se reencontró con Milett Figueroa

Semanas atrás, Marcelo Tinelli emprendió viaje hacia Estados Unidos para realizar una cobertura de la Copa América y, también, disfrutar del gran evento deportivo junto a su familia. En el comité que se trasladó por territorio norteamericano no estuvo su pareja, Milett Figueroa motivo por el cual el reencuentro luego de varios días separados, fue uno de los más esperados para ambos. Este miércoles el conductor compartió en Instagram esta ansiada reunión.

El reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

"Juntos a la par. Te amo", fueron las palabras de Marcelo Tinelli junto a una imagen en la que se mostró abrazando a Milett Figueroa en lo que fue el reencuentro de la pareja registrado en Instagram, tras el regreso del conductor a la Argentina. que se instaló nuevamente en Buenos Aires. Por su parte, la bailarina peruana replicó la publicación en sus redes sociales.

Asimismo, Milett agregó sus propias palabras hacia el conductor: "Mi amor. Te amo". De esta forma, ambos demostraron virtualmente la alegría que mantienen ante el reencuentro. Por el momento, ninguno de los protagonistas hablaron sobre sus planes a futuro ni si están planeando realizar ahora un viaje en pareja. Por su parte, Tinelli también espera reunirse con Lorenzo, su hijo mejor quien tampoco fue parte de la travesía por Estados Unidos.

La historia de amor de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En el 2023, Marcelo Tinelli dio inicio a una nueva temporada del Bailando, con diversas novedades respecto a las reglas de la competencia de baile. Pero también en relación con quienes fueron los participantes, una de ellas se trató de Milett Figueroa, una actriz y bailarina peruana que había saltado a la popularidad en su país natal en 2016 tras ganar un reality de baile.

Los rumores de un acercamiento entre el conductor y la nueva participante no tardaron en conocerse. Los inicios de su vínculo habría comenzado detrás de las cámaras, cuando mantenían largas charlas en los pasillos del estudio del programa, tras las presentaciones de Figueroa. Más tarde, ambos fueron vistos en la noche porteña y aun con esta evidencia decidieron negar un vínculo amoroso.

No obstante, esta postura no duró mucho tiempo. En cada aparición en el Bailando juntos no se podía negar la química entre ellos; de acuerdo al avance de la competencia; en esta instancia fue Zaira Nara quien tuvo un rol importante como jurado del ciclo al realizar diversas intervenciones para destacar este detalle entre la ahora pareja, como así también las interacciones que tenían en las redes sociales.

Fue en la misma pista del Bailando que decidieron blanquear su romance. Desde entonces se muestran muy cariñosos juntos, a pesar de haber enfrentado diversos rumores de ruptura debido a que mantienen desencuentros, ya que la actriz tiene diversos proyectos laborales en Perú y realiza viajes seguidos a su país natal, aunque decidió instalarse en la Argentina.