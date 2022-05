Ángel de Brito reveló cuál es la mejor angelita de esta temporada

Ángel de Brito dio la posibilidad de enviar preguntas por medio de las Historias de Instagram. Fue así que comenzó a recibir varias consultas de distintos temas. Una de ellas tuvo que ver con su opinión sobre las panelistas que lo acompañan en LAM. La pregunta fue directa: "¿La mejor angelita de esta temporada hasta ahora?"

Recordemos que las angelitas fijas son Yanina Latorre, Andrea Taboada, Pía Shaw, Nazarena Vélez, Ana Rosenfeld y Estefi Berardi. Además, estuvieron recibiendo una o dos angelitas invitadas en cada programa. ¿La respuesta de Ángel de Brito? Dani La Chepi. Cualquiera hubiera supuesto que el conductor elegiría a una de las panelistas de su staff, sin embargo votó por una de las que participó una sola noche. Por su parte, la exparticipante de MasterChef Celebrity le escribió "Ayyy te quiero mucho".

Premios Martín Fierro 2022: la reacción de Ángel de Brito al ver que "LAM" no está nominado

Durante la tarde de ayer, Luis Ventura reveló cuáles son todos los nominados de las 35 ternas de los Premios Martín Fierro. Teniendo en cuenta que se premiarán las producciones televisivas emitidas durante todo el 2021, Ángel de Brito se sorprendió al ver que "LAM" no estaba presente en ninguna categoría.

El público de "LAM" se manifestó en Twitter expresando que no estaban de acuerdo con las nominaciones y Ángel de Brito les respondió dejando en evidencia su parecer. Un seguidor manifestó: "Vivimos en un país donde El pelado de 'CQC' (xq ese fue su ultimo éxito en TV) esta nominado a los Martín Fierro y Ángel de Brito no". Mientras que otro le respondió: "Votaron en pedo. No se entiende si no".

Ángel de Brito se hizo eco de las críticas y replicó los mensajes de los televidentes. El periodista leyó a una usuaria de Twitter que expresó que no podía creer que "LAM" no esté nominado en la terna de Magazine o él como mejor conductor masculino, siendo que en el programa tocaron todos los temas de actualidad. Cinthia Fernández se sumó y agregó: "Increíble".

Por su parte el conductor expresó: "¿La pandemia por ejemplo? ¿El wandagate? ¿El cabakgate? Jajajaja". Como si eso fuera poco, durante su programa lanzó comentarios como: "Yanina es la única nominada del programa a los Martín Fierro", e ironizó diciendo: "Cómo vamos a estar nominados si ponemos cualquier cosa al aire".