La muerte de Silvina Luna todavía sigue dando que hablar por la manera en la que se dio su partida y también por la lucha que tenía la actriz después de haber denunciado a Aníbal Lotocki por mala praxis. Ángel De Brito reveló una charla que tuvo con Ezequiel Luna, hermano de la modelo.

Ángel De Brito reveló detalles de su intima charla con Ezequiel, hermano de Silvina Luna

En LAM, el conductor comenzó dando detalles sobre la conversación que tuvo con Ezequiel Luna. "Hablé con Ezequiel y me autorizó a decir algunas cosas, otras no. Arrancó por el libro porque tiene que ver con algo que me dijo. Me pidió que cuente que se va a hacer una nueva tirada del libro por la demanda", aclaró el periodista.

"Me decía Ezequiel que si Silvina no hacia todo este aprendizaje y buscar todas estas herramientas, espirituales. No hubiese podido sobrellevar la situación. Si él quiere contarlo alguna vez no van a poder creer lo crueles que son", dijo Ángel. "Lo recaudado del libro va a ser para crear una asociación civil para ayudar a las personas que tienen problemas con las cirugías", reveló el conductor.

"Mi hermana andaba con dos bolsas de medicamentos y hay personas que no llegan ni a la mitad", dijo Ezequiel. "Todo lo que vivió Silvina y pedido por ella misma fue grabando todo el proceso que vivió", detalló De Brito. "Silvina hasta cuando estaba muy mal en la clínica y pedían que la graben. El hermano me dijo que siempre estaba positiva para poder salir", agregó el panelista.

"A él lo vi bien, lo vi entero y además tiene que vivir todo lo que le queda de la batalla legal. Me pidió que le agradezca públicamente a Burlando, a los medios y también a la Asociación de Actores por encontrarle un lugar en el cementerio", finalizó Ángel De Brito sobre la charla con Ezequiel.

