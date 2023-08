Ángel de Brito respondió a los cuestionamientos en Instagram sobre su determinante decisión de no dejar ir a su principal angelita, Yanina Latorre, al programa de entrevistas, Noche al Dante, de América TV, que conduce Fer Dente al término de LAM.

“Por qué el otro día le dijiste a Yanina que no pueden ir a Noche al dente. ¿No pueden o no quieren?”, preguntaron en Instagram los fans inquietos de LAM. “Cuando no trabajen en LAM pueden ir donde quieran”, respondió Ángel de Brito.

La razón por la que Ángel de Brito le prohibió a Yanina Latorre y a todas las angelitas ir a Noche al Dente.

Según la respuesta del conductor, no habrá chance alguna que sobre el sillón de Fer Dente se siente él o alguna de sus angelitas. La única posibilidad que tendrá el presentador, será de invitar solo a las que lleven la “ex” que las acredite que alguna vez fueron parte de LAM.

Otras respuestas letales de Ángel de Brito

En el juego de preguntas y respuestas que permite Instagram, el periodista opinó severo sobre la salida de Maite Peñoñori de Intrusos: "Lo bien que hizo", aseguró.

Otra de las inquietudes que tiene a los fans y seguidores del presentador, fue sobre la relación de Laurita Fernández y su novio Peluca. Ante la consulta de qué pasa con los dos, ya que no les ha vuelto a ver juntos, Ángel dijo: "Peluca viajando a Miami".

Ángel De Brito también aclaró la razón por la que Laurita Fernández no estará este año en el Bailando 2023: "Va a competir con el Bailando desde Canal Nueve".

