Bailando 2023: de Ángel De Brito a Pampita, las peleas más icónicas del certamen

Ángel de Brito y Pampita serán nuevamente dos de los integrantes del jurado icónico del Bailando 2023. El programa no solo nos permite ver el desempeño de los famosos con su talento de baile, sino que deja a la vista todas las discusiones y situaciones sin resolver entre el jurado y los participantes.

Marcelo Tinelli, conductor del reality, fue el testigo de muchas discusiones en el estudio e, incluso, en muchas de ellas fue el protagonista. Los escándalos de las celebridades traspasan las pantallas y algunos vínculos se quiebran de por vida.

La dura pelea de Ángel de Brito con Sol Pérez en el Bailando

Sol fue una de las participantes del reality en el año 2018, donde era la figura de muchas polémicas por la libertad con la que vivía su vida. En aquel momento, las críticas a los cuerpos seguían muy latentes y Pérez era el foco de todas ellas por no tener problema en mostrar mucha piel en las redes sociales.

Por su parte, Ángel era uno de los jurados y, en paralelo, conducía Los Ángeles de la Mañana. Fue en uno de sus programas que él y sus panelistas le tiraron un palito a la exconductora del clima y ésta se enfureció. Durante el programa de De Brito, el morocho bromeó con una colega sobre las requisas que deberían realizarle a los participantes.

"Hay que hacerle una requisa a sol Pérez, salen jugadores, sale de todo de ahí adentro... De ese cuerpo sale de todo", se escuchó en el programa. Esa pelea se trasladó a las redes y de ahí al certamen, donde Sol señaló que "Me trató de trola y yo dije que me daban asco sus dichos", pero el conductor tomó esa calificación directamente hacia él.

Por unos largo minutos, antes del baile, ambos estuvieron discutiendo, ya que Ángel enfatizaba en que esa calificación fue pasarse de confianza porque fue completamente despectivo.

La emblemática pelea entre Ricardo Fort y Amalia Granata

Amalia, antes de buscar su futuro en la política, era una de las figuras más polémicas en el mundo del espectáculo. Durante el Bailando 2010, Ricardo Fort integraba el jurado junto a Aníbal Pachano. El chocolatero expresó que no le había gustado nada el baile que Amalia había hecho en homenaje a Madonna y se desató una escandalosa discusión.

"Vos nos estás comparando a nosotros con vos y no. Nosotros somos los bailarines. Disfrazate vos de Madonna y vení a bailar vos", se defendió la actual diputada. Sin embargo, Fort le respondió que no le daría prensa y la devolución pasó a ser de Pachano, pero la bailarina no lo dejó ahí.

Los 3 comenzaron a discutir intensamente. "No tenés las actitudes de un hombre porque todos sabemos que no sos bien hombre como vos decís ser... Yo no soy tu novia paga, ojo conmigo", ratifico Granata. Inmediatamente, Ricardo se defendió y replicó "Por lo menos no me tuve que acostar con un tipo como vos te acostaste para estar donde estás ahora".

Pero Granata, lejos de sentirse humillada por aquel suceso se defendió con una frase que quedó para la historia en el mundo del espectáculo. "Y la pasé re bien. Tenés bronca porque te hubiese encantado que Robbie Williams te la ponga".

La escandalosa pelea de Marcelo Polino con el fan de Wanda Nara

Mariano de la Canal fue uno de los personajes más polémicos durante varias ediciones del reality, ya que comenzó siendo el fan de Wanda Nara y, posteriormente, uno de los participantes. Fue en una de sus presentaciones en el Aquadance, una coreografía en el agua, que se enfrentó a la dureza de Polino.

Y es que Marcelo se caracterizaba por ser el jurado más complicado y poco empático con los concursantes. Luego de ver la presentación del fan de la conductora de MasterChef, el jurado decidió ponerle el puntaje más bajo dentro de la escala de calificación. Mariano quiso evitar a llantos recibir un 1 como puntaje, pero no lo logró y su llanto se volvió viral en cuestión de segundos.

Moria Casán apuntó contra la abuela fallecida de Silvina Escudero

La pelea entre Silvina y Moria, una icónica integrante del jurado, fue una de las más polémicas que aun se recuerdan en las redes sociales. Silvina se había presentado al certamen una semana más tarde del fallecimiento de su abuela y una declaración de ella en donde señalaba que estaba en su mejor momento, según Moria, enfureció a la diva.

Entre idas y vueltas, Casán se mostraba cada vez más furiosa con la participante y con el público que defendía a Escudero. "El decorado se calla", fue la frase que aun perdura de Moria de aquella fatídica noche. En medio de gritos, la bailarina le pidió a Casán que no se metiera con sus familiares.

Pero lejos de encontrar la calma, la integrante del jurado replicó "Y no metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula" seguido de "Silvina Escupidero". La noche finalizó en caos y la participante se fue completamente ofendida.

Pampita defenestró la presentación de Charlotte Caniggia

Charlotte es una de las participantes veteranas que estará en esta nueva edición y también es una de las más queridas por el público por su personalidad genuina. La hermana de Alex Caniggia se muestra tal y cómo es y su manera de comunicar las cosas hace estallar a todos los presentes.

Sin embargo, así como tuvo sus momentos positivos, también tuvo momentos negativos. Uno de sus peores momentos fue contra Pampita, donde ambas discutieron porque mutuamente señalaron que hablaban mal de la otra a sus espaldas. Aprovechando su autoridad, Caro Ardohain la defenestró.

"Esto no es un jardín de infantes... Te voy a decir la verdad, bailas horrible. Estás en tu peor temporada de todas, creo no estás ensayando nada", dijo sin pelos en la lengua la modelo. Caniggia, con deseo de replicar y revertir su complicada situación comenzó a responderle y se involucró su coach.

Karina La Princesita chicaneó a Lourdes Sánchez

Lourdes es otra de la grandes participantes del certamen. La morocha sale con uno de los productores principales del programa, pero eso la dejo exenta de peleas en la pista. Sánchez, además de dedicarse al baile, tuvo una época en donde buscó dedicarse a la música y lanzó un disco de canciones infantiles.

Esto dio pie a un comentario irónico de la icónica cantante de cumbia, quien se enojó con Lourdes ya que ésta quiso ratificar al aire que Karina había desafinado. "Para mis oídos sentí que algo faltó al principio", comenzó Sánchez, a lo que La Princesita expresó que "Me molesta cuando usan los términos como si supieran. Ella debe saber porque es cantante..." e inmediatamente enfocaron a Pampita muerta de risa.

La esposa del productor notó el comentario sarcástico y la burla de todos los presentes y remató con un "¿De qué se ríen? Tengo un disco", que quedó para la historia de memes en las redes sociales.