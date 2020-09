Ángel de Brito reveló un detalle impensado que une a Pampita y a la China Suárez

Ángel de Brito sorprendió con una llamativa información sobre Pampita y la China Suárez. El periodista visitó el ciclo Mujeres y habló sobre un llamativo detalle que une a la modelo y la actriz.

“La mayoría de las famosas, de las que están en las redes, de las que son influencers y hacen campañas tienen cuentas paralelas para atacar a otras famosas. Hay una que tiene una agencia contratada hace cinco años, que se ponen a atacar a las enemigas", comenzó el conductor de LAM.

“Pará. ¿Y las famosas que stalkean a la actual del ex? Por ejemplo, ¿una Pampita te stalkea a una China? ¿Una China te stalkea a una Pampita?”, lo interrumpió Luli Fernández.



Fue en ese momento que De Brito confirmó que: “Sí, ciento por ciento. Las dos. Desde otra cuenta. Por lo general, desde otra cuenta porque la tienen bloqueada a la otra".

Ante la incredulidad de las conductoras del ciclo de El Trece, el periodista afirmó que "Lo vi, no importa (...) ¿No lo hacemos todos stalkear a alguien que nos interesa? ¿Cómo no lo van a hacer ellas también? No tengo cuenta paralela. Tengo la mía y tengo la del programa para los famosos que me bloquearon", cerró Ángel, picante.