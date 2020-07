Ángel de Brito y Juanita Tinelli trabajarán juntos: "Es una primicia"

Pese a que la vuelta del Bailando está en duda, la producción de Marcelo Tinelli puso manos a la obra y gestionó el regreso de Cantando por un sueño 2020 que tendrá la conducción de Ángel de Brito. Ahora y mientras se van confirmando los participantes del ciclo musical, el periodista reveló que la mismísima Juanita Tinelli va a trabajar con él.

En su ciclo El Espectador (CNN Radio), el conductor de LAM confirmó: "Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli".

"Ya está grande, ya creció. No es la Juanita que veíamos con la florcita hace 12 años en Bailando por un sueño, ya es una señorita", agregó. Sin más detalles que esa revelación, De Brito arriesgó que la joven no será parte de la producción. "Si fuera detrás de cámara no tendría gracia", agregó.