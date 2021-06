Pampita habló del embarazo de Angie Balbiani y reveló: "Yo soy la madrina"

Días atrás, Ángeles Balbiani reveló que está embarazada. La actriz de 39 años confirmó que espera a su segundo hijo junto a su pareja Juan. En medio de la felicidad que presenta en este momento, fue Pampita la que habló del embarazo de su amiga y celebró la buena noticia.

En su ciclo de Net TV, Pampita se mostró muy contenta y contó además que una vez que nazca el bebé se convertirá en su madrina.

Hablando de los embarazos en la ficción, la top elaboró: “Los de la tele no son iguales. Después una tiene familia y dice ‘A mí, esto no me lo dijeron’. Acá se dice toda la verdad”, afirmó la modelo.

Angie Balbiani mostró su pancita.

“¡Y ahora nos podemos juntar con Angie! A mí me parece que vos dejás como un halo en este estudio”, sugirió una de sus panelistas “¡Y Ángeles Balbiani también! Y yo soy la madrina así que estoy embobada completamente. Y claro que dejo un halo, porque este estudio también lo usa Angie. Está muy maternal este año”, cerró la Pampita.

Quién es el papá del segundo hijo de Angie Balbiani: "Se llama Juan y..."

“Pregunten, yo les cuento”, comenzó Angie Balbiani con un divertido ida y vueltas en sus redes sociales, donde el sábado pasado anunció que está embarazada de un varón. La amiga de pampita transita su semana 12 de gestación y confirmó que se trata de un niño, al igual que su primogénito, Benjamín Migliore, que ya cumplió los 14 años. Esta vez, desde su cuenta oficial en Instagram se animó a responder todo, e incluso habló del padre de su bebé en camino.

Angie Balbiani confirmó su embarazo y Pampita será la madrina.

Ya que la flamante futura mamá es muy reservada con su intimidad, fueron varios los seguidores que la llenaron de preguntas respecto a quién es el papá de su segundo hijo. “Es recurrente esta pregunta”, admitió Angie Balbiani.

Fue entonces que la ex panelista de Intrusos, aclaró: “El papá es mi novio, mi pareja, que vive conmigo. Estamos juntos hace tres años y un poquitito más, eso… Se llama Juan”.

Enfocada a mantener su intimidad bajo cuatro llaves, la panelista de Editando Tele nunca quiso exponer a su pareja, que se dedica, según alguna vez dijo, a “algo que nada tiene que ver con los medios”. De hecho, Angie ha publicado alguna que otra imagen junto a él pero sin etiquetarlo o hacer referencia a otro tipo de datos.

