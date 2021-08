Angie Balbiani mostró la ecografía con la cara de su bebé

Angie Balbiani está embarazada de cinco meses, y hace unos días se realizó la ecografía de control, donde pudo conocer la carita de su bebé. Muy entusiasmada, la ex rebelde way compartió en redes sociales este momento saludando a su segundo hijo: “Hola bebé”.

En junio, la actriz y panelista compartió en Instagram un tierno mensaje, confesando que estaba embarazada, transitando las doce semanas de gestación. "Hace 12 semanas recibimos la noticia más linda! Desde septiembre te veníamos soñando y hoy sos una realidad. Hace tiempo que tenía ganas de contarlo pero esperé el tiempo prudencial” comenzó diciendo en redes sociales.

Muy contenta, Angie agradeció a quienes la acompañan en este hermoso momento: “Mucho para agradecer a Laura, a mi obstetra Guille, a mi familia, al futuro papá y hermano que se bancan mi “hormonazo”. A mis amigas a @silviafreireok por enseñarme a soñar y a la vida por cumplir mis sueños!".

En una entrevista con Intrusos, Angie había comentado que no estaba esperando ser madre nuevamente. “No estaba en mis planes volver a tener hijos. De hecho, estaba en pareja con alguien que tampoco quería. Aparte, me empecé a matar en el gimnasio y dije ´vamos a hacerlo durar´”, dijo Balbiani sobre su realidad, aunque hoy en día está muy contenta con la noticia de que se agrande la familia.

Angie Balbiani es mamá de Benjamín, que nació en el año 2008, fruto de su relación con Felix Maglione. Según indican los médicos, la periodista dará a luz a su segundo hijo, a mediados de diciembre. En diálogo con Ciudad, la actriz confesó: “¡Cada vez que lo veo es una fiesta! ¡Me encanta verlo! ¡Y más cuando me dicen que está todo bien!” y agregó: “El nombre del nene ya lo tenemos, pero por ahora no lo cuento para no cansarme”.

Quién es el papá del segundo hijo de Angie Balbiani:

“Pregunten, yo les cuento”, comenzó Angie Balbiani con un divertido ida y vueltas en sus redes sociales, donde el sábado pasado anunció que está embarazada de un varón. La amiga de pampita transita su semana 12 de gestación y confirmó que se trata de un niño, al igual que su primogénito, Benjamín Migliore, que ya cumplió los 14 años. Esta vez, desde su cuenta oficial en Instagram se animó a responder todo, e incluso habló del padre de su bebé en camino.

Fue entonces que la ex panelista de Intrusos, aclaró: “El papá es mi novio, mi pareja, que vive conmigo. Estamos juntos hace tres años y un poquitito más, eso… Se llama Juan”.

Enfocada a mantener su intimidad bajo cuatro llaves, la panelista de Editando Tele nunca quiso exponer a su pareja, que se dedica, según alguna vez dijo, a “algo que nada tiene que ver con los medios”.

