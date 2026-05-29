Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, mostró cómo quedó la nueva decoración de su living

El living de Anita Espasandin se ha convertido en una clara expresión de su visión estética, logrando un equilibrio preciso entre elegancia y calidez hogareña. A través de sus recientes publicaciones en historias de instagram, se observa una atmósfera que prioriza la amplitud y la luminosidad, donde los tonos neutros actúan como el lienzo ideal para una cuidada selección de detalles decorativos. Este ambiente no se percibe como una exhibición rígida, sino como un refugio donde elementos inesperados —como una bicicleta de paseo estilo vintage que convive con la arquitectura interior— aportan un aire relajado y dinámico, transformando el espacio en un escenario que celebra tanto el diseño como un estilo de vida.

Anita Espasandin mostró por historias de instagram su hogar



La armonía visual en el estilo de Anita Espasandin

La estructura del ambiente se beneficia de una conexión fluida con el exterior. Los amplios ventanales permiten que la luz natural inunde el salón, realzando los suelos y las líneas depuradas del mobiliario, lo que logra que el espacio se sienta permanentemente conectado con el entorno exterior. Es en este marco donde la bicicleta, dispuesta con elegancia junto a la vegetación, se integra como un objeto de diseño funcional que subraya una filosofía donde la estética se fusiona con la practicidad diaria.

Anita Espasandin apuesta a las flores naturales

Además, la disposición de los muebles refleja una búsqueda deliberada de confort sin sacrificar la sofisticación. Anita Espasandin ha optado por piezas que combinan funcionalidad con una estética atemporal, logrando un ambiente equilibrado donde la sobriedad del mobiliario convive armónicamente con una impronta vital, lograda a través de texturas suaves y una distribución que invita al encuentro y al relax cotidiano.

La presencia de lo natural como sello de Anita Espasandin

El uso de elementos botánicos es, sin duda, una de las características más distintivas de este hogar. En los arreglos florales que adornan el living, se destaca la presencia de vibrantes crisantemos y elegantes liliums, que actúan como focos de color contra los tonos neutros del ambiente. Estas especies, conocidas por su volumen y textura, aportan la frescura necesaria para suavizar las líneas rectas de la carpintería y el diseño de interiores, convirtiendo a cada sector en una pequeña obra de arte viva que respira.

La bicicleta de Anita Espasandin es parte de la deco

Esta inclinación por incluir lo botánico demuestra que el estilo de Anita Espasandin valora los detalles que aportan vitalidad constante. La convivencia de estas flores —desde la intensidad de los crisantemos hasta la sofisticación de los liliums— con los textiles de alta calidad y la cuidada organización del espacio, convierte al living en una estancia que parece transformarse permanentemente. Es, en esencia, una elección que reside en integrar elementos naturales que logran que el hogar se sienta vivo y cálido.

La pieza protagonista en el estilo de Anita Espasandin

Uno de los elementos que ha captado toda la atención en esta renovación es la presencia de una escultura de un perro estilo bulldog, a la cual ella misma se refiere como su "perro guardián". Esta elección artística aporta un toque disruptivo y lúdico al salón, demostrando que Anita no teme incorporar piezas con fuerte personalidad que rompen con la formalidad tradicional del diseño de alta gama. La elección de esta figura, dispuesta de forma estratégica frente a un gran espejo, refleja una búsqueda de carácter que personaliza el ambiente de manera única.

Anita Espasandin y su "perro guardián"

Más allá de su valor estético, esta pieza define la identidad del salón y lo aleja de las propuestas convencionales de decoración. Al observar cómo este elemento dialoga con el resto del mobiliario, queda claro que la mirada de Anita Espasandin busca la autenticidad en cada detalle pequeño. El resultado final es un refugio sofisticado donde la modernidad y la expresión personal se encuentran, consolidando este living como un referente de estilo donde la elegancia no le teme a la originalidad.