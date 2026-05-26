Así es la habitación de los hijos de Anita Espasandín estilo desk setup aesthetic

En 2024, la vida de Anita Espasandín cambió por completo al confirmar su noviazgo con Benjamín Vicuña. Desde entonces, se convirtió en una figura pública adentrándose en el mundo del arte y medios de comunicación, habiendo tenido un recorrido muy distinto a su pareja, siendo Licenciada en Administración de Empresas y especializada en finanzas internacionales.

En la actualidad, la mujer se posiciona como una gran influencer en redes sociales, donde comparte sus tips fashion, como así diversos detalles de su vida al lado del actor. Ahora, decidió abrir las puertas de su casa para mostrar uno de los lugares más especiales: la habitación de sus dos hijos.

Anita Espasandín y el especial espacio para sus hijos

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña supieron conformar una familia ensamblada, con los cinco hijos de él y los dos de ella. Sin embargo, la mujer decide mantener fuera de la exposición a los dos menores, por lo que todo lo que respecta a ellos queda fuera de su insipiente carrera en las redes sociales. Pero en las últimas horas soprendió al abrir las puertas de su hogar para mostrar uno de los espacios más habitables de sus hijos, en el que realizó cambios para crear un lugar armonioso respondiendo a las necesidades de los pequeños.

Con dos imágenes, la novia de Benjamín Vicuña mostró el nuevo espacio de los niños, con un estilo gamer minimalista. Como se evidencia en las fotos, los niños utilizan una compudora para jugar en red, y a partir de esta elección se diseñó un espacio con elecciones deco para que se trate de un lugar estiloso, alineado con el hogar.

La elección deco se inclinó con una estética moderna y qje brinda cálidez, combinando funcionalidad con diseño minimalista, en donde se destacan los materiales naturales, como madera del escritorio y las persianas, que brindan elegancia.. La iluminación tenue en tonos cálidos genera un ambiente relajado y confortable, combinado con detalles de objetos como el globo terráqueo, las figuras y las lámparas.

Pero esta estética minimalsta se alineó perfectamente con la faceta gamer de los niños, viéndose un setup tecnológico que brinda una imagen creativa y llamativa. El monitor, el teclado con luces LED y la organización del escritorio conforma una deco “desk setup”. La combinación de tonos neutros, muebles simples y elementos modernos hace que el espacio sea equilibrado, ordenado y armónico.

Uno de los elementos que decidió destacar Anita Espasandín son la sillas que pudo incorporar a la habitación, dejando por fuera la tradicional estética de las reconocidas sillas gamer, que suelen tener un gran tamaño y con combinación de colores. En vez de esas, las elegidas fueron con un diseño moderno y minimalista estilo escandinava y naturall con una estructura es negra mate con asiento de tejidos en fibras naturales, aportando textura y calidez al ambiente, combinando perfectamente con el espacio, que tiene algunas lineas del estilo Japandi siendo un tipo de decoración qye combina la calidez y simplicidad escandinava con la elegancia minimalista japonesa.

Con estos cambios implementados en su hogar, Anita Espasandín construyó un espacio especial para sus hijos, que combina perfectamente las elecciones de los niños como de la madre, siguiendo una linea de diseño.