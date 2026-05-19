Moria Casán, Carmen Barbieri, Teté Coustarot y Anita Espasandín no pasaron desapercibidas en los Martín Fierro 2026. Las conductoras y la pareja de Benjamín Vicuña asistieron a la gala con looks que salen de lo tradicional en este tipo de eventos y arrojaron luz a una tendencia en crecimiento.

Looks conjuntos, la apuesta más elegida en los Martín Fierro 2026

En los Martín Fierro 2026, una fuerte tendencia dominó la alfombra roja y marcó un claro giro hacia la sofisticación clásica: los looks conjuntos. Varias figuras apostaron por estilismos coordinados de inspiración sastrera y monocromática, donde el traje femenino, los tonos neutros y las siluetas elegantes se convirtieron en protagonistas absolutos.

Moria Casán, Carmen Barbieri, Anita Espasandín y Teté Coustarot fueron algunas de las celebridades que se sumaron a esta moda con propuestas muy diferentes entre sí, pero unidas por una misma estética. Como era de esperarse, sus outfits se llevaron toda la atención en una noche elegante donde lo más común es llevar vestidos.

Carmen Barbieri y Moria Casán (Crédito: APTRA)

Moria Casán asistió a los premios que organizan APTRA con un vestido de silueta evasé repleto de capas en color blanco. Sin embargo, la diva optó por cambiar su outfit en la ceremonia apostando así a un conjunto blanco de impronta sofisticada compuesto por blazer oversize y pantalón de vestir de caída recta. Debajo del saco, la conductora lució un body de encaje translúcido que aportó sensualidad y contraste al look monocromático.

Carmen Barbieri llevó un conjunto negro de inspiración rocker y glam. La actriz lució un traje sastrero con escote profundo y hombreras adornadas con pedrería y plumas negras, un detalle que elevó por completo su vestimenta y le aportó un guiño dramático. Además, agregó gafas oscuras como accesorio y el calzado fueron unos stilettos en punta del mismo tono que sus prendas.

Carmen Barbieri (Crédito: APTRA)

Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña que también dijo presente junto al actor, eligió un look bicolor de líneas limpias y elegantes. La empresaria lució una camisa blanca con volados en las mangas y un pantalón negro de corte oxford con el mismo diseño y cintura alta. El outfit fusionó minimalismo y tendencia con una impronta moderna y refinada.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña (Crédito: APTRA)

Teté Coustarot, por su parte, también se sumó a la tendencia de looks conjuntos con un elegante vestido-saco blanco de inspiración sastrera. El diseño largo, de líneas simples y estructuradas, se destacó por su sofisticación atemporal. La locutora lo combinó con un pantalón oversize y una blusa con escote en V. Asimismo, agregó un símbolo patrio por la semana del 25 de mayo: un prendedor con la bandera argentina.

Teté Coustarot

De esta manera, Moria Casán, Carmen Barbieri, Teté Coustarot y Anita Espasandín le dijeron adiós a los vestidos y sorprendieron al inclinarse por una tendencia que promete consolidarse este año: looks conjuntos, los cuales marcaron la diferencia en los Martín Fierro 2026.

Teté Coustarot

Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara, mostró cómo llevar un look conjunto en versión mini fashionista

Wanda Nara, ganadora del Martín Fierro como Mejor conductora 2025, asistió acompañada de sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación pasada con Mauro Icardi. Las pequeñas, al igual que su madre, se llevaron toda la atención por los originales looks que eligieron para esta ocasión. No obstante, la más pequeña fue quien se animó a llevar los looks conjuntos que están en tendencia.

Wanda Nara y sus hijas, Francesca e Isabella (Crédito: APTRA)

Isabella Icardi se mostró con un traje oversize en color azul oscuro y de estilo relajado y moderno. Su look se completó con una camisa blanca y una corbata fina estampada haciendo juego con sus prendas. Lo más llamativo fue el bolso con diseño de oso de peluche que decidió llevar a la gala, el que marcó su costado más fashionista.