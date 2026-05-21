El curioso tapado que eligió Anita Espasandin: charol y shearling fantasía en fucsia

La temporada de invierno invita a las celebridades a que encuentren una manera de lucir looks dignos de pasarelas, protegiéndose de las bajas temperaturas y los fuertes vientos. Esto lleva a que los abrigos se vuelvan el centro de atención de miradas, y el minimalismo pase a segundo plano. Es en este contexto en que surge una de las influencias de la moda original y el maximalismo, a dar cátedra de los mejores looks para superar esta etapa: Anita Espasandín.

La novia de Benjamín Vicuña llama la atención de los expertos fashionistas, con una apuesta muy artística, alejada de la tendencia actual del minimalismo y las tonalidades neutrales. Es por eso que, en cada temporada, termina demostrando el valor de una prenda a través de los colores, las diversas capaz y las fusiones de distintos textiles. En finales de mayo del 2026, volvió a traer la tendencia del mob wife, con un curioso tapado que une diversos favoritos en una apuesta arriesgada.

El curioso tapado de Anita Espasandín

El curioso tapado de Anita Espasandín: charol y shearling

Anita Espasandín es una de las celebridades actuales que decidieron alejarse de las tendencias clásicas modernas. Por el contrario, se sumó a la movida de repensar algunos estilos clásicos para fusionarse con las texturas favoritas de las nuevas temporadas. Es así como, en un día de campo y relajación con Benjamín Vicuña, volvió a imponer el mob wife, poniendo de protagonista a las plumas sintéticas y los colores curiosos de estilo fantasía.

Para la ocasión, decidió optar por una parte inferior más básica. Para eso, lució un jean con roturas recto, y sus zapatillas de confianza deportivas, que le brindan comodidad y un toque urbano al look. Sin embargo, la prenda protagonista fue el tapado largo de charol sintético, violeta oscuro. El mismo traía como detalle original, y se acercaba al mob wife style, con el cuello y puños de piel sintética, de una tonalidad fucsia fantasía. La empresaria lo lució con unos lentes de sol en composé, dejando en claro que era una prenda digna para el día o la noche.

El curioso tapado que eligió Anita Espasandin: charol y shearling fantasía en fucsia

El estilo maximalista de Anita Espasandín

El minimalismo o el quiet luxury es la nueva tendencia dentro de la industria de la moda, que invita a la delicadeza de algunas telas, la calidad de las prendas y la simplicidad bien pensada de las tonalidades neutras. Sin embargo, Anita Espasandín, en medio de las celebridades que apuestar por ese estilo, encuentra una comodidad en la disrupción de las artes, los estampados y los estilos maximalistas, que invitan a la combinación diversa.

Es así como sus redes sociales la impusieron como una influencia de la originalidad y la combinación diversa. En ocasiones, se acompaña de estampados con dibujos contemporáneos y abstractos, convirtiéndose ella misma en un lienzo perfecto. De esta misma manera, encuentra comodidad en los abrigos de gran tamaño, con pelaje sintético y colores pasionales, dignos de la temporada de verano. Además, entiende que las reglas están para romperse, permitiéndose inventar nuevos estilos de etiqueta y elegancia, incluso para eventos del día.

El estilo de Anita Espasandín

Anita Espasandín se une a las famosas del maxi abrigo: el estilo mob wife como una tendencia

Anita Espasandín no fue la única de las celebridades que encontró el abrigo perfecto en el maximalismo y las plumas como accesorio clave. Otras famosas también optaron por los tapados largos, las texturas llamativas y brillantes y algunas combinaciones con peluche, que brindaban un estilo russian fashion o mob wife. De esta manera, los maxi abrigos se volvieron el favorito de los usuarios de las redes sociales, optándolo como el ideal para abrigar de las bajas temperaturas.

Anita Espasandín se une a las famosas del maxi abrigo

Sin embargo, al mismo tiempo que la novia de Benjamín Vicuña lo imponía como uno perfecto para una salida al aire libre, Taína Gravier confirmaba el regreso de esta estética, siguiendo con los colores pasionales que Espasandín apostó. En su cuenta de TikTok, se sumó con la combinación del charol y el shearling, pero le dio una vuelta de tuerca al seguirlo con estampado animal print y un diseño más corto, acercándose a la fusión de diferentes tonalidades.

Anita Espasandín dejó en claro, una vez más, que es una influencia en la moda maximalista y original, a través de la elección de un curioso tapado. Ideal tanto para el día como la noche, fusionó charol y shearling con una tonalidad violenta y de fantasía fucsia. De esta manera, dio cátedra de las elecciones de los famosos, frente a los abrigos de gran tamaño, colores llamativos, accesorios modernos y la disrupción de las artes sobre la moda. La novia de Benjamín Vicuña se robó los halagos de los expertos y las redes sociales, sumándose a las celebridades que marcan la tendencia en todas las temporadas, e imponiendo el regreso del mob wife aesthetic.

A.E