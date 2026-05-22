Anita Espasandín eligió un abrigo clásico vintage para un look moderno urban chic

Anita Espasandín volvió a marcar tendencia con un look urban chic. De la mano de Benjamín Vicuña, la empresaria se posiciona cada vez más como una de las nuevas referentes fashionistas de las redes sociales gracias a sus apuestas modernas, relajadas y súper cancheras.

Anita Espasandín apostó a la reversión de la clásica campera de cuero

La temporada otoño invierno 2026 sigue reafirmando el regreso de los clásicos atemporales. En esta oportunidad, Anita Espasandín, la pareja de Benjamín Vicuña, apostó por una prenda vintage de cuero que combinó abrigo, funcionalidad y mucha actitud fashionista, logrando un look urbano y actual ideal para los días de bajas temperaturas.

La empresaria eligió una campera de cuero de inspiración retro que se destacó por sus detalles de líneas en el diseño, un recurso que aportó textura y profundidad visual a la prenda. El diseño también contó con bolsillos laterales y elástico en el ruedo, dos elementos que sumaron practicidad y reforzaron el estilo sporty chic que domina las tendencias actuales.

Anita Espasandín

Sin embargo, abrigo de Anita Espasandín también incorporó guiños modernos que actualizaron por completo la clásica pieza vintage. El cuello alto aportó un aire original e ideal para enfrentar el frío, mientras que el doble cierre se convirtió en uno de los detalles protagonistas del look ya que es una de las tendencias del momento.

Para acompañar la apuesta fashionista, Anita Espasandín optó por una combinación simple pero efectiva: unas leggins negras ajustadas que estilizaron la silueta y dejaron que la campera se luciera. Sin dudas, el estilismo monocromático en tonos oscuros reforzó la impronta minimalista y elegante del outfit.

Anita Espasandín con la reversión de la clásica campera vintage

En cuanto al beauty look, Anita Espasandín se mostró fiel a la moda effortless que pisa fuerte esta época del año: llevó el pelo atado de manera relajada y maquillaje natural, logrando así una imagen fresca y descontracturada. Además, sumó accesorios que terminaron de elevar la propuesta. Según se puede ver en la imagen que subió a sus historias de Instagram, donde se encuentra caminando tranquila por las calles de Buenos Aires con un café en su mano, su outfit se completó con aros dorados y unas gafas redondas que le dieron un toque trendy y sofisticado.

De esta manera, Anita Espasandín lució un clásico vintage para un look abrigado y canchero, y cautivó a sus seguidores de las redes sociales. Asimismo, volvió a demostrar que las prendas clásicas pueden reinventarse con pequeños detalles contemporáneos y convertirse en aliados perfectos para soportar el frío polar con estilo.

Campera de cuero: la prenda atemporal que llevó Anita Espasandín para su look street style

La campera de cuero, que lució Anita Espasandín, volvió a instalarse como una de las prendas protagonistas de la temporada aunque este año se lo puede ver con detalles renovados, desde siluetas oversize, pasando por cierres protagonistas hasta modelos con cuellos altos.

Lejos de quedar asociada únicamente a looks rockeros, la campera de cuero se reinventó en versiones más versátiles que pueden adaptarse a propuestas casuales como también a las que son elegantes. Los diseños con líneas marcadas, bolsillos utilitarios y terminaciones amplias son algunos de los favoritos del momento, ya que aportan comodidad sin perder actitud fashionista.

Anita Espasandín

Otra de las claves de su regreso tiene que ver con la influencia de la estética retro y noventosa que domina las tendencias actuales a nivel internacional. Las celebridades e influencers de moda comenzaron a mostrarse con diseños clásicos inspirados en décadas pasadas, pero combinándolos con prendas minimalistas como calzas, jeans rectos o pantalones sastreros.