Antonela Roccuzzo mostró el coffee bar que comparte con Lionel Messi: mates, pava estilo vintage y colores pastel

Antonela Roccuzzo volvió a compartir un detalle de su vida cotidiana en redes sociales y dejó ver uno de los rincones de la cocina que comparte con Lionel Messi. Se trata de su coffee bar, un espacio pensado para reunir los elementos necesarios para preparar café y mate, en el que los accesorios funcionales conviven con detalles decorativos que aportan personalidad.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La imagen permite descubrir una composición organizada, integrada a una cocina de líneas modernas y una paleta dominada por los tonos neutros. Los muebles blancos y las superficies despejadas funcionan como telón de fondo para los distintos objetos que se distribuyen en los estantes y sobre la mesada, donde se concentran los elementos de uso cotidiano.

Mates, cafeteras y una pava de inspiración vintage: así es el coffee bar de Antonela Roccuzzo

Entre los detalles que definen este rincón de Antonela Roccuzzo se encuentran los elementos destinados a preparar y disfrutar de distintas infusiones. Los mates y los accesorios para el ritual matero conviven con las cafeteras y otros utensilios, en una propuesta que combina las costumbres argentinas con una organización práctica del espacio.

Así es el coffee bar de Antonela Roccuzzo

Uno de los objetos que llama la atención es la pava de estilo vintage, cuya estética se distingue de las líneas más simples del mobiliario. Este tipo de pieza suma un guiño retro a la composición y demuestra cómo los accesorios pueden convertirse en protagonistas de un sector de la cocina sin necesidad de modificar el diseño general.

Colores pastel y una estética minimalista que definen el espacio de Antonela Roccuzzo

La propuesta también se destaca por la presencia de colores suaves, que aportan un contraste delicado frente al blanco y el gris del coffee bar de Antonela Roccuzzo. Los tonos pastel introducen pequeños acentos cromáticos y ayudan a construir una imagen más cálida, sin romper con la estética minimalista que predomina en el espacio.

Antonela Roccuzzo

Los estantes abiertos permiten mantener algunos elementos a la vista y facilitan el acceso a los objetos de uso frecuente. Al mismo tiempo, la distribución de los accesorios contribuye a conservar el orden y a integrar el coffee bar al resto de la cocina. Entre el café, el mate y los accesorios elegidos, Antonela Roccuzzo dejó ver una propuesta que combina funcionalidad y detalles de diseño, con una impronta personal que transforma un sector de uso diario en parte de la decoración del hogar.