Antonela Roccuzzo vende su ropa usada: precios de sus mejores looks y opciones en marcas de lujo

La moda circular gana terreno día a día en el universo de las celebridades. Lejos de acumular prendas de alta gama tras una sola puesta, figuras de peso global eligen darles una nueva vida a sus armarios mediante plataformas especializadas. En esa línea, Antonela Roccuzzo sorprendió otra vez a sus seguidores con una iniciativa que combina estilo, diseño de autor y un claro enfoque en la sostenibilidad. La empresaria e influencer habilitó nuevamente el acceso a su selecto guardarropa ubicado en Miami, permitiendo que fanáticos de la moda adquieran piezas únicas de su colección personal.

Antonela Roccuzzo vende parte de su closet en Vestiaire Collective

Antonela Roccuzzo: El posteo que revolucionó las redes y el look elegido

Para anunciar la novedad, Antonela Roccuzzo compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se lució con un sofisticado vestido largo en tono verde oliva, de líneas fluidas y espalda descubierta, un diseño que acaparó miles de elogios inmediatos. En la misma publicación, la empresaria detalló: "Vuelvo a abrir mi armario. Algunas de mis prendas favoritas de mi colección en Miami. Ojalá las disfruten tanto como las disfruten yo".

Así anunció Antonela Roccuzzo que se unía a la moda circular

Junto con el anuncio, compartió detalles visuales de los accesorios y complementos que forman parte de la selección exclusiva. Entre ellos sobresalió un bolso acolchado de Chanel en color rosa pastel con cadena metálica, unos lentes de sol ovalados con armazón rojizo y unas sandalias doradas de taco alto con tiras finas. Esta curaduría refleja el gusto personal de la rosarina por los accesorios refinados y versátiles, capaces de elevar cualquier conjunto sobrio.

Algunos de las prendas y accesorios de Antonela Roccuzzo que están a la venta

Antonela Roccuzzo: Las marcas de lujo disponibles y los precios en la plataforma

La colección temporal de Antonela Roccuzzo dentro de la reconocida plataforma de ropa de lujo y de segunda mano Vestiaire Collective incluye piezas de firmas internacionales muy codiciadas por el circuito de la alta costura. Al navegar por la selección de su armario, los usuarios encuentran opciones variadas que van desde abrigos y vestidos hasta bolsos de gran tamaño.

La colección de Antonela Roccuzzo incluye marcas como Prada, Alaia, Dior y Attico

Entre los artículos destacados figuran una campera corta de denim blanco firmada por Prada a 1.003 dólares, un minivestido marrón de Attico por 238 dólares y un vestido corto de rayas multicolores de Alaïa valuado en 951 dólares. Para quienes buscan accesorios de viaje y marroquinería de alta gama, la oferta incluye una mochila de cuero blanco con el monograma grabado de Louis Vuitton por 1.344 dólares, además de bolsos de mano y tipo saco firmados por Bottega Veneta. Los precios varían según la exclusividad de la pieza, la firma y el estado de conservación, aunque todos conservan el sello de las grandes casas de moda europeas.

Un antecedente solidario y el compromiso con la moda circular por Antonela Roccuzzo

Esta propuesta no representa la primera incursión de la influencer en el universo de la segunda mano. En noviembre de 2025, Antonela abrió las puertas de su vestidor por primera vez con un fin estrictamente benéfico, destinando lo recaudado a la organización educativa "Estudiar es Mejor" para promover el acceso al estudio en sectores vulnerables.

Las prendas de Antonela Roccuzzo en Vestiaire Collective

En aquella oportunidad, la empresaria destacó la importancia de este tipo de iniciativas: "Colaborar con Vestiaire Collective es una forma preciosa de dar a mis prendas y accesorios una segunda vida y, al mismo tiempo, apoyar a la educación. Creo firmemente en el poder de la moda circular". Con este nuevo gesto, Antonela Roccuzzo demuestra que el verdadero lujo actual no reside solo en la exclusividad de una etiqueta, sino en la capacidad de transformar el estilo en un motor de impacto positivo que trasciende las pasarelas.