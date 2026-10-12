Pampita compartió un emotivo álbum de fotos de Benicio, por sus 12 años: “El más bueno del mundo, divertido y lleno de alegría”

Carolina “Pampita” Ardohain celebró este lunes 12 de octubre los 12 años de su hijo Benicio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Para la ocasión, la modelo y conductora compartió en sus redes sociales un video con distintas imágenes del pequeño, acompañado por una dedicatoria en la que expresó el amor que siente por él.

Pampita celebró el cumpleaños número 12 de su hijo Benicio

La publicación reunió escenas de diferentes etapas de su vida, desde sus primeros años hasta momentos más recientes junto a su familia. Además del homenaje de su mamá, el cumpleaños también estuvo acompañado por un mensaje de Benjamín Vicuña, quien le dedicó palabras cargadas de afecto y destacó distintas cualidades de su hijo.

El emotivo mensaje de Pampita para su hijo Benicio

“El más bueno del mundo, divertido y lleno de alegría”, escribió Pampita junto al video con el que celebró los 12 años de Benicio. Con esa frase, la conductora resumió algunos de los rasgos que más valora de su hijo y acompañó el recorrido de imágenes que eligió compartir en una fecha especial para la familia.

La dedicatoria estuvo acompañada por distintas escenas que reflejan la cercanía entre madre e hijo. En varias de las fotografías y videos, el menor aparece abrazado a Pampita, recibe cariño por parte de ella y comparten momentos de juego. El material permitió reunir recuerdos familiares en una publicación dedicada especialmente al cumpleañero.

Las fotos que Pampita compartió por los 12 años de Benicio

El video compartido por Pampita recorrió distintos momentos de la infancia de Benicio y combinó escenas cotidianas con recuerdos de viajes y paseos. Entre las imágenes se destacan jornadas en la playa, visitas a estadios y actividades al aire libre, en las que el niño aparece sonriente, con gafas de sol y gestos pícaros frente a la cámara.

El álbum también incluyó momentos junto a sus hermanos Bautista, Beltrán y Anita, con quienes se muestra cómplice y comparten diversos momentos. Una de las escenas más tiernas recupera un recuerdo de cuando Benicio era más pequeño y jugaba a la orilla del mar durante un atardecer. De esta manera, la modelo reunió distintas postales de su crecimiento en un homenaje que combinó recuerdos de la infancia y momentos de la vida familiar.

La dedicatoria de Benjamín Vicuña a su hijo por su cumpleaños

Benjamín Vicuña también se sumó a los saludos por los 12 años de Benicio con un mensaje en el que destacó su personalidad y el lugar que ocupa dentro de la familia: “En una vida puede caber tanto amor? Sí Benicio, en tu pecho. Eres el ser más tierno, noble y valiente que conocí”, escribió el actor al comienzo de su dedicatoria.

Benjamín Vicuña también le dedicó un mensaje a su hijo Benicio

En el mismo texto, recordó la llegada de su hijo con una frase especial: “Viniste tras un largo invierno y llenaste la casa de luz”. Además, resaltó su vínculo con sus hermanos y expresó el orgullo que siente por él. “Gracias Beni, por ser el hermano dulce y protector que sueña cualquier familia, gracias por ser el hijo cariñoso y atento que siempre soñé”, escribió. Hacia el final, completó el homenaje con otras palabras de agradecimiento: “Gracias por elegirnos. Gracias Dios, por estos 12 años de amor y aprendizaje. Feliz cumpleaños, hijo mío”. Así, Pampita y Benjamín compartieron sus propios homenajes para celebrar un nuevo cumpleaños de Benicio, con mensajes que pusieron el foco en el cariño que sienten por él y en los recuerdos que forman parte de su historia familiar.