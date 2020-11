Antonela Roccuzzo sorprendió con un retoque en su cara

Antonela Roccuzzo se animó a hacerse un lifting de pestañas y mostró los resultados. La esposa de Lionel Messi compartió su nuevo retoque a sus millones de seguidores.

“Feliz con el resultado del lifting de pestañas”, escribió Antonela.

El lifting de pestañas es una técnica que tiene como objetivo estirar y levantar las pestañas naturales desde la raíz. Tras el lifting, las pestañas naturales parecerán visiblemente más densas y largas sin necesidad de recurrir a extensiones, crea un efecto de mayor longitud y espesor llegando a todos los pelos incluso a los más cortitos.

Antonela Roccuzzo y una fuerte respuesta a los rumores de separación de Messi

Una "fake news" sobre el presente de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se hizo viral en las últimas horas: sostenían que la pareja estaba al borde del divorcio. Tras el revuelo que se armó, la rosarina ¿casualmente? decidió publicar en sus redes un contundente mensaje que terminaría por negar la separación entre ella y el crack del fútbol mundial.

De hecho, Anto y Lio están mejor que nunca y así lo dejó sentado ella misma al publicar unas imágenes con motivo de la promoción de la última temporada de la serie "This is Us".

Si bien fue llamativo que Antonela eligiera compartir el video justo cuando se habló de separación -aunque seguramente sólo fue una coincidencia- en el material publicado se ve a la joven feliz, disfrutando de la vida en familia.

Con el diálogo de fondo del afamado show, la publicidad muestra a Anto y a su familia a través de elementos: el mate de Leo Messi, el chupete del más chiquito, un dibujo del hijo del medio y una pelota, del más grande. Inmediatamente después, ella mira feliz la mano donde tiene la alianza que comparte con el futbolista y la acaricia