Antonio Gasalla atraviesa un delicado momento de salud y este jueves fue internado de urgencia. Por el momento, se conoce que su estado de salud es crítico y aún no hay un parte médico oficial.

Carlos Monti informó que su estado es complicado. “Está en el Sanatorio Otamendi, la situación no es buena, hay preocupación porque su estado es crítico”, dijo el periodista en Entrometidos.

Tal como contó el conductor en Net TV, Antonio Gasalla está acompañado por su hermano. “Es una familia muy chiquita integrada por su hermano Carlos, su cuñada y creo que está al tanto de todo esto Marcelo Polino”, dijo.

La nueva vida de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla se alejó definitivamente de los escenario hace ya más de un año debido a su estado de salud.

Aunque no se conoce certeramente que es lo que tiene el actor, las versiones aseguran que atraviesa la enfermedad del Alzheimer.

Tiempo atrás, Marcelo Polino contó los detalles de la situación de su amigo personal en LAM. “Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad. Después me autorizaron a contarlo”, reveló el periodista.

Luego, Polino dio un detalle escalofriante de la salud de Antonio Gasalla. “Él no tiene noción, ni siquiera de dónde está”, agregó.