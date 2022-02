Aparecen fotos de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin en Europa: hotel de lujo y salida en pareja

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin hicieron su primer escapada romántica en Europa donde se mostraron por primera vez en redes.

La reciente pareja ya no oculta su amor y, para el Día de los Enamorados, el actor chileno no dudó en compartir un romántico video para la joven. Sin miedo a la exposición, el ex de la China Suárez es otra vez tapa de la revista Hola Argentina!, desde donde informaron detalles de la estadía de la pareja en París.

Así es el lujoso hotel donde se hospedaron en París Benjamín Vicuña y Eli Sulichin.

Tal como informó la revista, Benjamín Vicuña y su novia se hospedaron en el Mandarin Oriental, ubicado en la Rue Saint Honoré, en Place Vendôme, donde la habitación cuesta entre 135 y 385 mil pesos.

Entre la agenda de los tortolitos, durante la semana visitaron La Société, una brasserie contemporánea en Saint-Germain des Prés, además del Centro Cultural George Pompidou y los ya conocidos puntos turísticos de la ciudad.

Luego, Benjamín Vicuña se trasladó a Madrid, ciudad donde reside la China Suárez, se mostró en una cena de parejas junto a la flamante novia.

En Madrid, Benjamín Vicuña disfrutó de una cena entre amigos.

Qué dijo Pampita sobre la relación de Eli y Benjamín Vicuña

El romance de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin comenzó hace pocas semanas cuando Pampita celebró el bautismo de Ana, hija que la modelo tiene con Roberto García Moritán.

Eli es hija de un reconocido empresario y la mamá de ella es amiga de Pampita hace mucho tiempo. "Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón", dijo la conductora en Momento D, el programa de Fabián Doman.

Ante la insistencia de los panelistas, Pampita eludió la pregunta si avala o no el romance de Vicuña con Eli. “Lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente”, dijo la morocha.